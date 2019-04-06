Политика

Орешкин прокомментировал оправдания Климкиным поражения Украины в ВТОРоссийская газета вчера в 22:13

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин прокомментировал оправдания главы МИД Украины Павла Климкина после поражения во Всемирной торговой организации. Глава ведомства поблагодарил в соцсети экспертов министерства и постпредства при ВТО за отличную работу.
Читать в источнике
Павел Климкин
Спрашивают, почему Украина проиграла спор в ВТО. Без саморекламы для нашей дипломатической команды могу сказать, что иногда стоит все же прислушаться к МИД и по стратегии, и по тактике.
— Павел Климкин, украинский дипломатРИА Новости вчера в 12:45

Подробнее о событии

Орешкина рассмешили оправдания Климкина после поражения Украины в ВТО

Московский Комсомолецвчера в 23:20

Орешкин отреагировал на слова Климкина о причинах поражения Украины в ВТО

РБКвчера в 18:59

Орешкин ответил на вопрос о жалости к украинцам после победы России в ВТО

Газета.Ruвчера в 20:07

Орешкин отреагировал на слова Климкина о поражении Украины в ВТО

RT на русскомвчера в 19:14

Орешкин высмеял оправдания Климкиным поражения Украины в ВТО

РИА Новостивчера в 20:31

Орешкин поиронизировал над словами Климкина о проигрыше Украиной спора в ВТО

Life.ruвчера в 21:17

Им самих себя не жалко: Орешкин высмеял Климкина после поражения Украины в ВТО

РЕН ТВвчера в 17:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 02:04, Ашберн
Хоккей

Панарин признан первой звездой дня НХЛ, Бобровский — третьей

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин признан главной звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 01:54
Армия и оружие

Япония подняла истребители на перехват российского Ил-38

Обновлено вчера в 14:54
Недвижимость

Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита

Дмитрий Медведев, являющийся премьер-министром России, подписал постановление, согласно которому, семьям с детьми будет доступна ипотека под льготные 6% годовых, причем на весь срок кредита, а не на определенный временной отрезок, как на текущий момент времени, сообщают «Известия».
Обновлено вчера в 15:19
Единоборства

Дзюба с нетерпением ждет следующего боя Волкова

Обновлено вчера в 23:15
Авто

Кроссовер Toyota C-HR получил спецверсию «для меломанов»

Новый Toyota C-HR Neon Lime powered by JBL, созданный совместно с известным Hi-Fi-производителем JBL, получил продвинутое акустическое оснащение и бесплатную полугодовую подписку на потоковый музыкальный сервис Deezer.
Обновлено вчера в 11:23
Политика

Украина проиграла России транзитный спор в ВТО

Украина проиграла важный торговый спор с Россией в ВТО по делу о транзитных перевозках.
Обновлено вчера в 04:12
Политика

Президент Эстонии назвала темы переговоров с Путиным

Эстонский президент Керсти Кальюлайд заявила, что на встрече с главой России Владимиром Путиным в Москве она намерена обсудить все "сложные темы", которые поднимают европейские политики на встречах с российской стороной.
Обновлено вчера в 08:32
Культура

В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина

В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено 04 апреля в 10:11
Авто

Китайская марка GAC придет в Россию с двумя кроссоверами и минивэном

Флагманом линейки станет семиместный кроссовер GS8, который позиционируется как модель премиум-класса, минивэн GM8 и вседорожник GS5.
Обновлено вчера в 07:40
Армия и оружие

Армия Хафтара захватила аэропорт Триполи

Обновлено вчера в 14:31
Гаджеты

Видео белорусских продавцов салона связи серьезно разозлило Xiaomi

Видео было обнаружено на новом смартфоне, купленном клиентом в «Связном» в универмаге «Беларусь».
Обновлено вчера в 13:09
Общество

Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей

Аналогичную зарплату - от 400 до 700 тысяч - на руки готовы платить в Туле специалисту "VP PROD".
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия

В Польше поезд протаранил машину скорой помощи

В Польше пассажирский поезд протаранил на переезде автомобиль скорой помощи. Видеозапись происшествия опубликована на YouTube.
Обновлено вчера в 18:29
Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет этим летом

Компания Renault определила предварительную дату начала продаж своего нового кросс-вэна RBC, который в серийном исполнении получит название Triber.
Обновлено вчера в 02:51
Армия и оружие

Американские спутники-шпионы сближались с российскими аппаратами

По данным фонда, спутники GSSAP сближались с несколькими американским военным спутниками, с рядом российских и китайских военных аппаратов, а также с коммерческими спутниками, построенными Китаем и эксплуатируемыми другими странами.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия

Кокорин и Мамаев удивили своей реакцией на решение суда

3 апреля в ходе предварительного заседания суд продлил арест Павла Мамаева и Александра Кокорина до 25 сентября.
Обновлено 03 апреля в 14:11
Политика

Зеленский и Порошенко сдали анализы на наркотики и алкоголь

Обновлено вчера в 03:32
Общество

В Тюмени семья выбросила на мусорку несколько миллионов рублей

Семья в Тюмени случайно выбросила на помойку несколько миллионов рублей, полученных от продажи квартиры, и для того, чтобы в итоге найти эти деньги, супругам пришлось перерыть 12 тонн мусора, передает местный портал "Наш Город".
Обновлено вчера в 13:43
Политика

Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы Николай Ковалев

Депутат Госдумы и бывший директор ФСБ России генерал Николай Ковалев умер на 70-м году жизни.
Обновлено вчера в 15:49
Экономика

Минтруд собирается вытащить россиян из бедности

Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизится с 13,2% от общего числа жителей страны в 2017 году до 6,6% в 2024 году.
Обновлено вчера в 11:53
Политика

Климкин назвал Крым украинским и пожаловался на «столетия оккупации»

Предъявить России счет за ущерб, причиненный за все столетия оккупации страны Россией, пригрозил глава МИД Украины Павел Климкин.
Обновлено вчера в 07:40
Политика

В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь

В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 05:28
Происшествия

В Краснодаре арестовали уродовавшего пациенток врача-«Франкенштейна»

Обновлено вчера в 11:10
Единоборства

Александр Усик проведет первый бой в супертяжелом весе 25 мая

Обновлено вчера в 17:46
Шоу-бизнес

Сосо Павлиашвили рассказал о тайном романе с Ириной Понаровской

Обновлено в 01:03
Общество

Военкомат счел татуировки рэпера Face психическим расстройством

Обновлено вчера в 20:53
Армия и оружие

России надо готовиться к войне

Цель «горячей» локальной войны с Россией состоит в том, чтобы нанести ей поражение и резко ослабить или расчленить российское государство без использования стратегических ядерных вооружений, но с использованием новейших военных технологий, высокоточного и тактического ядерного оружия «малой мощности».
Обновлено вчера в 12:01
Здоровье

Кардиохирург рассказал об основных мерах профилактики болезней сердца

Заместитель директора по кардиохирургии Клиники высоких медицинских технологий имени Н.И. Пирогова СПБГУ, глава Центра кардиохирургии и интервенционной кардиологии Дмитрий Шматов в студии «Города+» рассказал об основных мерах профилактики болезней сердца.
Обновлено вчера в 11:53
Политика

Нил Ушаков снят с поста мэра Риги

Глава Министерства по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце подписал распоряжение об отправке мэра Риги Нила Ушакова в отставку.
Обновлено вчера в 02:27
Политика

Россия по-прежнему готова принять встречу глав Палестины и Израиля

Москва по-прежнему готова предоставить площадку для саммита Палестины и Израиля, переговоры лидеров могли бы способствовать выходу из тупика, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 00:02
Как работают Яндекс.Новости?
Главное