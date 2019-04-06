Политика

Орешкин прокомментировал оправдания Климкиным поражения Украины в ВТОРоссийская газета вчера в 22:13

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин прокомментировал оправдания главы МИД Украины Павла Климкина после поражения во Всемирной торговой организации. Глава ведомства поблагодарил в соцсети экспертов министерства и постпредства при ВТО за отличную работу.
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Павел Климкин
Спрашивают, почему Украина проиграла спор в ВТО. Без саморекламы для нашей дипломатической команды могу сказать, что иногда стоит все же прислушаться к МИД и по стратегии, и по тактике.
— Павел Климкин, украинский дипломатРИА Новости вчера в 12:45

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