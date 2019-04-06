Политика
Орешкин прокомментировал оправдания Климкиным поражения Украины в ВТОРоссийская газета вчера в 22:13
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин прокомментировал оправдания главы МИД Украины Павла Климкина после поражения во Всемирной торговой организации. Глава ведомства поблагодарил в соцсети экспертов министерства и постпредства при ВТО за отличную работу.
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Шоу-бизнес
Максим Фадеев обвинил современное общество в деградации
Обновлено в 02:30
Армия и оружие
«Петр Великий» и «Маршал Устинов» вышли на стрельбы в Баренцево море
Крейсеры ВМФ России «Петр Великий» и «Маршал Устинов» вышли в Баренцево море.
Обновлено в 06:13
Армия и оружие
В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет
В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Спорт
Большунов стал третьим в туристическом марафоне в Норвегии
Российский лыжник Александр Большунов стал третьим туристического марафона Коввеrlорет — гонке на 43 км классическим стилем в Сулитьельме (Норвегия).
Обновлено в 07:23
Происшествия
Более 32 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварии
Свыше 32 тысяч жителей Владивостока остались без электричества из-за сбоя на электросетях, сообщается в справке ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.
Обновлено в 06:56
Общество
Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей
Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.
Обновлено в 01:12
Политика
В Донецк приехал координатор гумподгруппы от ОБСЕ Тони Фриш
Координатор гуманитарной подгруппы Контактной группы от ОБСЕ Тони Фриш прибыл сегодня в Донецк с рабочим визитом.
Обновлено вчера в 05:24
Армия и оружие
В США обвинили Индию во лжи об уничтожении пакистанского F-16
В начале марта высокопоставленный офицер ВВС Индии подтвердил, что истребитель МиГ-21, управляемый командиром авиационного звена Абхинанданом Вартхаманом, сбил самолет F-16 пакистанских ВВС.
Обновлено вчера в 12:36
Транспорт
В Москве закрылись восемь станций фиолетовой ветки метро
В Москве до 10 апреля закрылся участок Таганско-Краснопресненской линии метро.
Обновлено в 01:06
Политика
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал польского эксперта из студии
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии российского политического шоу польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 05:20
Политика
МИД Украины заявил о праве на компенсацию «столетий оккупации» Россией
Если Россия потребует компенсацию за «ущерб» от нахождения Крыма в составе Украины, то Киев попросит возместить «столетия оккупации» со стороны Москвы.
Обновлено в 07:33
Футбол
Промес пожелал удачи «Спартаку» в преддверии матча с ЦСКА
Обновлено в 07:34
Политика
Лавров назвал вмешательство НАТО причиной кризиса в Ливии
Затянувшийся в Ливии кризис является прямым следствием «нелегитимного военного вмешательства НАТО», в результате которого страна «погрузилась в хаос, стала источником региональной нестабильности, рассадником терроризма».
Обновлено в 00:48
Политика
Британцам начали выдавать паспорта без надписи «Европейский союз»
В Великобритании, похоже, уже устали ждать решения по Brexit и досрочно начали выдавать паспорта без надписи "Европейский союз" на обложке.
Обновлено в 02:35
Общество
Стали известны минимальные оклады бюджетников Ростова
Минимальный размер оклада санитарки составляет 5900 рублей, старшей медсестры — 7700 рублей, а методиста, педагога-психолога и воспитателя — 8200 рублей.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Пакеты с кусками человеческого тела нашли в Петербурге
Обновлено в 05:34
Политика
Зюганов поддержал идею участия Госдумы в формировании правительства
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поддержал идею спикера Государственной думы Вячеслава Володина о внесении поправок в Конституцию относительно участия нижней палаты российского парламента в формировании правительства.
Обновлено в 06:19
Происшествия
МВД Петербурга проводит проверку по заявлению о стрельбе по подростку
Проверку по заявлению о стрельбе по подростку 15-ти лет проводит полиция Санкт-Петербурга.
Обновлено в 07:11
Энергетика
Белоруссия решила повысить тариф на транзит российской нефти
Белоруссия решила повысить тариф на прокачку российской нефти по своей территории на 23% и уведомила об этих планах «Транснефть».
Обновлено вчера в 15:02
Общество
Минкульт предложил вернуть алкоголь во все учреждения культуры
Министерство культуры предложило разрешить учреждениям культуры продавать в своих зданиях спиртные напитки.
Обновлено в 04:30
Происшествия
В Краснодаре задержали хирурга Алену Верди
Обновлено вчера в 08:08
Политика
Киевский суд признал незаконным переименование УПЦ
Суд в Киеве удовлетворил иск народного депутата от фракции "Оппозиционный блок" Александра Долженкова, который потребовал отменить насильственное переименование канонической Украинской православной церкви.
Обновлено в 06:55
Политика
Названо условие, при котором Зеленский пожмет руку Порошенко
В случае честного проигрыша во втором туре выборов на Украине шоумен и лидирующий кандидат в президенты Владимир Зеленский пожмет руку своему сопернику — действующему главе государства Петру Порошенко.
Обновлено в 04:29
Кино
Почему стоит отвести детей на фильм «Шазам» — мысли бишкекчанина
Обновлено вчера в 09:52
Происшествия
Пьяный водитель протаранил гипермаркет в Новой Москве
В Москве пьяный водитель за рулем легкового автомобиляNіssап Tiida въехал в гипермаркет.
Обновлено в 07:26
Политика
В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь
В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 05:28
Армия и оружие
Боевики обстреляли деревни в сирийской Хаме, есть жертвы
Как сообщает гостелевидение Сирии, в результате минометного обстрела были разрушены десятки домов мирных жителей.
Обновлено в 07:31
Политика
Сторонников ПЦУ не допустят на Божественную литургию в Иерусалиме
Иерусалимский патриархат не допустит на Божественную литургию посланников так называемой Православной церкви Украины.
Обновлено в 06:15
Политика
Нил Ушаков снят с поста мэра Риги
Глава Министерства по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце подписал распоряжение об отправке мэра Риги Нила Ушакова в отставку.
Обновлено вчера в 02:27
Политика
Эксперт оценил предложение Луценко провести дебаты в библиотеке
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT предложение генерального прокурора Украины Юрия Луценко провести дебаты кандидатов в президенты страны Петра Порошенко и Владимира Зеленского в библиотеке.
Обновлено в 06:38