Политика

Орешкин прокомментировал назначение Бабича своим замомPravda.Ru 09:13

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин с юмором отреагировал на назначение экс-посла РФ в Белоруссии Михаила Бабича своим замом. "Усиливаем министерство тяжелой артиллерией", - написал он в Instagram и опубликовал фото с новым коллегой.
Читать в источнике
с чего всё началось
Министр экономического развития Максим Орешкин прокомментировал в Instagram
 назначение своим заместителем бывшего посла России в Белоруссии Михаила Бабича.
Lenta.ru08:59

Подробнее о событии

Зачем нужны 12 заместителей, объяснил Орешкин

Газета.Ru12:25

Орешкин объяснил, зачем ему 12 заместителей

RT на русском12:24

Орешкин прокомментировал назначение Бабича своим заместителем

РИА Новости08:02

Минэкономразвития усилили «тяжелой артиллерией»

Lenta.ru08:59

Орешкин назвал назначение Бабича замминистра усилением Минэкономразвития

ТАСС08:25

Орешкин объяснил необходимость в 12 заместителях

РБК11:53

Орешкин прокомментировал назначение Бабича своим заместителем

Ведомости07:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 20:07, Вашингтон
Политика

Зеленский заявил о необходимости расширить санкции против РФ

Зеленский отметил, что санкции против РФ необходимо сохранять до тех пор, пока не будут восстановлены территориальная целостность и суверенитет Украины, добавив, что они являются единственным средством давления на Москву и дипломатическим инструментом для достижения результата.
Обновлено в 19:25
Армия и оружие

Вашингтон заподозрили в планах нанести авиаудар по объекту в Иране

В администрации американского президента обсуждается возможность нанесения авиаудара по объекту в Иране, который связан с ядерной программой.
Обновлено в 17:50
Шоу-бизнес

Бари Алибасов выписан из больницы

Продюсер Бари Алибасов выписан из НИИ имени Склифосовского, сообщил его сын Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 07:45
Музыка

В Москве открывается XVI Международный конкурс имени Чайковского

17 июня в Московской консерватории открывается XVI Международный конкурс имени Чайковского.
Обновлено в 07:07
Общество

СПЧ рекомендовал запретить уничтожение пригодных для еды продуктов

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) порекомендовал правительству запретить уничтожение и захоронение пригодных для употребления продуктов питания.
Обновлено в 10:35
Политика

Роскомнадзор составил проект правил изоляции рунета в случае угрозы

Роскомнадзор составил проект приказа, определяющего правила изоляции российского сегмента интернета (рунета) в случае возникновения угрозы.
Обновлено в 15:17
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу во время чемпионского парада в Торонто

Во время чемпионского парада баскетбольной команды «Торонто Рэпторс» произошла стрельба.
Обновлено в 16:56
Происшествия

Власти передадут бизнесмену брошенный цыганами в Чемодановке скот

Обновлено в 19:50
Армия и оружие

Польский корабль повредили во время учений НАТО в Балтийском море

Польский военный корабль "Гнезно" повредили на учениях НАТО Baltops в Балтийском море.
Обновлено в 13:13
Здоровье

Названы российские регионы с самой высокой распространенностью рака

Самые высокие показатели заболеваемости онкологией в 2018 году зафиксированы в Курской области, где на 100 тысяч человек приходится 3331,1 выявленного случая.
Обновлено в 03:10
Происшествия

В Москве избили директора Фонда кино

Неизвестные избили исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова.
Обновлено в 18:08
Общество

Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой

В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.
Обновлено в 13:14
Происшествия

В докладе о SSJ-100 нашли «незамеченную деталь»

Вечером 5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск, загорелся во время аварийной посадки в Шереметьево.
Обновлено в 08:51
Происшествия

В Новосибирске пассажиры покинули самолёт, который не могли завести

Пассажиры в международном аэропорту "Толмачево" города Новосибирска в панике покинули самолёт, который долго не могли завести.
Обновлено в 18:39
Происшествия

В результате землетрясения в Китае есть жертвы и пострадавшие

По меньшей мере шесть человек погибли и ещё 75 пострадали в результате землетрясения на юго-западе Китая, передаёт агентство «Синьхуа».
Обновлено в 17:59
Политика

Франция против выхода России из Совета Европы, заявил Макрон

Франция хочет избежать выхода России из Совета Европы, так как это негативно скажется в том числе и на гражданах России, заявил французский лидер Эммануэль Макрон.
Обновлено в 12:42
Технологии

Пользователи сообщили о сбое в работе Gmail

Пользователи электронной почты Gmail сообщили о проблемах в работе сервиса.
Обновлено в 14:20
Шоу-бизнес

Саша Савельева и Кирилл Сафонов дали сыну звериное имя

Можно было бы предположить, что такое имя малыш получил в честь отца Кирилла, которого так же звали Леон, но Кирилл эти подозрения отмел.
Обновлено в 06:36
Здоровье

Едим за копейки. Как питаться вкусно и полезно при ограниченном бюджете?

На самом деле, рациональное питание экономит время и деньги, поскольку здоровые блюда не предполагают сложных рецептов, длительной термической обработки (а значит, продолжительного стояния у плиты) и среди них нет дорогостоящих деликатесов, которые «съедают» бюджет.
Обновлено в 17:14
Армия и оружие

Мексика может одержать победу над США в торговой войне

Мексика имеет высокие шансы победить в возможной торговой войне с Соединенными Штатами.
Обновлено в 18:48
Общество

«Все идет по плану»: строительство нового аэропорта на Камчатке обещают начать в сентябре

Обновлено в 18:56
Армия и оружие

Отряд кораблей ВМФ России остановлен при прохождении Панамского канала

Отряд кораблей Северного флота ВМФ России во главе с фрегатом «Адмирал Горшков», который накануне, 16 июня, начал прохождение Панамского канала, так и не закончил этот маневр.
Обновлено в 06:38
Игры

Игроки «Гвинт: Ведьмак. Карточная игра» скоро попадут в Новиград

Город Новиград хорошо знаком всем поклонникам серии «Ведьмак», и на карточных полях «Гвинт» раскроются его самые тёмные стороны.
Обновлено в 11:58
Интернет

Голосовой помощник «Маруся» запустила Mail.Ru Group

17 июня компания Mail.Ru Group запустила в тестовом режиме голосовой помощник «Маруся». Разработка стоила около 2 млн долларов.
Обновлено в 06:11
Происшествия

Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым

Умер экс-глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СвЖД.
Обновлено в 11:51
Общество

BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение

Обновлено в 14:14
Финансы

Россия продолжает сокращать вложения в госдолг США

Напомним, Россия начала сокращать вложения в госдолг Содинённых Штатов с весны 2018 года.
Обновлено в 17:33
Спорт

Губерниев высказался о нарушении антидопинговых правил в Чувашии

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о заявлении Российского антидопингового агентства (РУСАДА), согласно которому в одном из спортивных училищ Чувашии были нарушены антидопинговые правила, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:15
Происшествия

Путина проинформировали о конфликте в Чемодановке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за ситуацией в пензенском селе Чемодановка, где произошла массовая драка с участием местных жителей.
Обновлено в 06:34
Экономика

ООН: К 2050 году население Земли приблизится к 10 млрд человек

По прогнозу Организации Объединённых Наций население нашей планеты в ближайшие 30 лет увеличится на 2 млрд человек и к 2050 году составит 9,7 млрд человек.
Обновлено в 16:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное