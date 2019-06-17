Политика

Орешкин прокомментировал назначение Бабича своим заместителемРИА Новости 08:02

"Усиливаем министерство тяжелой артиллерией", - написал Орешкин. Распоряжение о назначении бывшего посла России в Белоруссии Михаила Бабича заместителем министра экономического развития РФ было опубликовано 17 июня.
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Министр экономического развития Максим Орешкин прокомментировал в Instagram
 назначение своим заместителем бывшего посла России в Белоруссии Михаила Бабича.
Lenta.ru08:59

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Ведомости07:44
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 12:22, Вашингтон
Общество

Работы получивших ноль баллов на ЕГЭ в Астрахани проверит комиссия

Конфликтная комиссия проверит в полном объеме работы астраханских школьников, которые на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по профильной математике получили нулевые баллы из-за неправильного оформления.
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На российской трассе нанесли 40-километровую сплошную линию

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Экс-глава Свердловской железной дороги найден мертвым

Экс-начальник Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексей Миронов найден мертвым в своем доме. Об этом сообщает источник «РБК Екатеринбург».
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Общество

При въезде в Екатеринбург демонтировали указатель «Город бесов»

В Екатеринбург по предписанию ГИБДД демонтировали знак "Город бесов", Он появился ранее при въезде в город со стороны аэропорта Кольцово.
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Зеленский и Макрон договорились о новой встрече «нормандской четверки»

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Спорт

Спортсмены Чувашии массово нарушали антидопинговые правила

В ходе проведенной проверки с июня 2017 по июнь 2019 года выявлены многочисленные случаи нарушения антидопинговых правил (использование запрещенного метода) спортсменами Республики Чувашия, сообщает официальный сайт РУСАДА.
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В Совфеде заявили, что Россия может ответить на усиление США в Польше

В Совете Федерации России сообщили о намерении начать усиление российских войск на западной границе страны, ответив таким образом на усиление военного присутствия американских военных на территории Польши.
Обновлено в 03:05
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«Магнит» начал принимать алюминиевую и пластиковую тару

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Путину доложили о событиях в Чемодановке

Президент России Владимир Путин проинформирован о конфликте в селе Чемодановка Пензенской области, в результате которого один человек погиб, а еще один находится в тяжелом состоянии.
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Мать 20-летней жительницы Канады Мириам Мишлен Дюкрэ рассказала о трагической смерти дочери после поцелуя с возлюбленным.
Обновлено в 07:42
Происшествия

В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова

Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.
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Ученые выяснили, почему поездки в деревню избавляют детей от астмы

Богатая микрофлора деревенских домов помогает детям и взрослым правильно настроить иммунитет и заметно уменьшает вероятность развития астмы и других форм аллергии.
Обновлено в 11:02
Политика

Мусульмане потребовали объяснений от Колесникова за слова о мечетях

Выступление Колесникова на рабочей группе в ЕГД Мухутдинов пишет, что мусульмане глубоко оскорблены такой провокационной, недопустимой постановкой вопроса – и оскорбились мусульмане не только Свердловской области, но и других регионов страны.
Обновлено в 08:34
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В совете нацбезопасности США обвинили Иран в «ядерном шантаже»

«На ядерный шантаж [иранского] режима надо ответить увеличенным международным давлением», — заявил Марки в понедельник, 17 июня, в интервью «РИА Новости».
Обновлено в 11:25
Армия и оружие

Южнокорейская субмарина типа KSS-3 приступила к ходовым испытаниям

В ходе грядущих испытаний специалисты проверят двигательные системы и рулевое оборудование субмарины. Это первая подлодка типа KSS-3.
Обновлено в 09:47
Армия и оружие

У границ Калининградской области заметили самолет-разведчик США

Обновлено в 07:32
Финансы

Иностранные инвестиции в ценные бумаги России в мае достигли рекорда

«В целом за месяц нерезиденты на биржевом и внебиржевом рынках приобрели бумаги на 217 млрд рублей, а их вложения обновили исторический максимум, составив почти 2,5 трлн рублей», — отметил регулятор.
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Политика

Киев предупредил Евросоюз о возможном газовом кризисе в 2020 году

Киев предупредил Евросоюз о газовом кризисе, который может наступить в следующем отопительном сезоне.
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Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом виде

24 апреля Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, оставивших место аварии.
Обновлено в 10:10
Шоу-бизнес

Умерла дизайнер, актриса и писательница Глория Вандербилт

Обновлено в 11:50
Шоу-бизнес

Бари Алибасов выписан из больницы

Продюсер Бари Алибасов выписан из НИИ имени Склифосовского, сообщил его сын Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 07:45
Политика

Супруга Зеленского встретилась с первой леди Франции и позвала ее на Украину

Как отмечает на своем сайте пресс-служба украинского президента, Зеленская рассказала Макрон о своих проектах, которыми она намерена заняться на родине, а кроме того, пригласила супругу французского президента посетить Украину.
Обновлено в 09:59
Политика

В ДНР раскрыли имена причастных к убийству Захарченко и Моторолы

В сюжете программы «Вести недели» телеканала «Россия» была представлена информация, согласно которой спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) смогли установить имена ряда причастных к убийству лидера ДНР Александра Захарченко.
Обновлено в 02:50
Происшествия

Пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 отстранили от полетов

Пилоты самолета Superjet 100, который потерпел катастрофу в Шереметьево, временно отстранены от работы, передает "Интерфакс".
Обновлено в 10:16
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Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака

В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
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Пожар в частных домах в Ростове-на-Дону локализовали

Обновлено в 11:13
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В Каире скончался бывший президент Египта Мухаммед Мурси.
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Политика

Зафиксированы кибератаки спецслужб США на инфраструктуру РФ

В России были зафиксированы попытки кибератак со стороны спецслужб США на системы управления российской инфраструктуры, сообщает РИА "Новости".
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Обновлено в 06:18
Здоровье

В Саратове мышиной лихорадкой заболели 762 человека

Число зарегистрированных больных геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛСП) в Саратове достигло 762 человек.
Обновлено в 07:40
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