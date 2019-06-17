Орешкин прокомментировал назначение Бабича своим заместителемРИА Новости 08:02

с чего всё началось

"Усиливаем министерство тяжелой артиллерией", - написал Орешкин. Распоряжение о назначении бывшего посла России в Белоруссии Михаила Бабича заместителем министра экономического развития РФ было опубликовано 17 июня.

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Происшествия Экс-глава Свердловской железной дороги найден мертвым Экс-начальник Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексей Миронов найден мертвым в своем доме. Об этом сообщает источник «РБК Екатеринбург».

Общество При въезде в Екатеринбург демонтировали указатель «Город бесов» В Екатеринбург по предписанию ГИБДД демонтировали знак "Город бесов", Он появился ранее при въезде в город со стороны аэропорта Кольцово.

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Происшествия Путину доложили о событиях в Чемодановке Президент России Владимир Путин проинформирован о конфликте в селе Чемодановка Пензенской области, в результате которого один человек погиб, а еще один находится в тяжелом состоянии.

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Происшествия В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.

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Политика В совете нацбезопасности США обвинили Иран в «ядерном шантаже» «На ядерный шантаж [иранского] режима надо ответить увеличенным международным давлением», — заявил Марки в понедельник, 17 июня, в интервью «РИА Новости».

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Финансы Иностранные инвестиции в ценные бумаги России в мае достигли рекорда «В целом за месяц нерезиденты на биржевом и внебиржевом рынках приобрели бумаги на 217 млрд рублей, а их вложения обновили исторический максимум, составив почти 2,5 трлн рублей», — отметил регулятор.

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