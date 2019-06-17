Политика
Орешкин прокомментировал назначение Бабича своим заместителемРИА Новости 08:02
"Усиливаем министерство тяжелой артиллерией", - написал Орешкин. Распоряжение о назначении бывшего посла России в Белоруссии Михаила Бабича заместителем министра экономического развития РФ было опубликовано 17 июня.
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Министр экономического развития Максим Орешкин прокомментировал в Instagram назначение своим заместителем бывшего посла России в Белоруссии Михаила Бабича.Lenta.ru08:59
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