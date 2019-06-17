Орешкин прокомментировал назначение Бабича своим заместителемРИА Новости 08:02

с чего всё началось

"Усиливаем министерство тяжелой артиллерией", - написал Орешкин. Распоряжение о назначении бывшего посла России в Белоруссии Михаила Бабича заместителем министра экономического развития РФ было опубликовано 17 июня.

Происшествия Пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 отстранили от полетов Пилоты самолета Superjet 100, который потерпел катастрофу в Шереметьево, временно отстранены от работы, передает "Интерфакс".

Происшествия Путин ужесточил наказание за «пьяные» ДТП Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП, передает РИА "Новости".

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Политика Александр Усс прокомментировал ситуацию в лесной отрасли края Прозвучало, что 45-47 миллиардов рублей от лесной отрасли края украдены и распределены по карманам чиновников.

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