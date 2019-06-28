Финансы

Орешкин прокомментировал доклад ЦБ о росте ВВП за счет кредитованияИзвестия 08:31

Глава российского Минфина Максим Орешкин прокомментировал доклад Центробанка, в котором сказано, что без роста потребительского кредитования рост экономики в I квартале 2019 года замедлился бы до нуля. По словам министра, ранее он полагал, что «в ЦБ лучше с макроэкономикой».
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Максим Орешкин
Я думал, в ЦБ лучше с макроэкономикой. Интересная получается логика: чем сильнее загоним население в долговую яму, тем лучше.
— Максим Орешкин, российский политикРБК 08:14

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Орешкин: «Я думал, в ЦБ лучше с макроэкономикой»

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