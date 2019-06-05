Экономика

Орешкин прогнозирует ускорение роста ВВП во втором полугодииБудущее России. Национальные проекты 03:45

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин ожидает ускорения роста ВВП РФ во втором полугодии 2019 года. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
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Дотянуться до трёх. Какие реформы в российской экономике назрели к ПМЭФ

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Центробанк РФ прогнозирует ускорение роста российской экономики

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Орешкин ожидает ускорения роста ВВП во втором полугодии 2019 года

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Орешкин: рост ВВП России ускорится во втором полугодии

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Орешкин прогнозирует ускорение роста ВВП во втором полугодии

Будущее России. Национальные проекты03:45
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 18:15, Ашберн
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Президент Владимир Путин заявил, что будет пристально следить за развитием дела, по которому арестован основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви.
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Глава российской компании «Газпром» Алексей Миллер считает, что самым главным вопросом в ходе переговоров Москвы и Киева должно стать заключение прямого контракта на поставки газа.
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