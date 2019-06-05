Экономика
Орешкин прогнозирует ускорение роста ВВП во втором полугодииБудущее России. Национальные проекты 03:45
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин ожидает ускорения роста ВВП РФ во втором полугодии 2019 года. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
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Орешкин прогнозирует ускорение роста ВВП во втором полугодии
Будущее России. Национальные проекты03:45
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 18:15, Ашберн
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