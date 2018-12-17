У нас прогнозы более консервативные по инфляционной динамике. То, что мы видим в конце этого года — существенно ускорились темпы роста цен на плодоовощную продукцию, которая является основным драйвером.

Глава Минэкономики Максим Орешкин прогнозирует, что пик значения годовой инфляции будет в пределах 5%, но не достигнет 6%. Он уточнил, что до значения чуть более 5% инфляция дойдет в конце марта 2019 года.

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Финансы Финансы Индексы Уолл-стрит начали неделю в «красной зоне» Основные индексы фондового рынка США начали торги в минусе на 1%, однако к настоящему моменту немного сгладили падение, 17 декабря передает агентство Reuters.

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Экономика Экономика «Роснефть» закроет московский офис «Башнефти» Сотрудники московского офиса «Башнефти» получили предложение переехать с 2019 г. на работу в Уфу или уволиться с выплатой компенсации, сообщает РБК со ссылкой на источники.

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