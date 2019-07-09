с чего всё началось

В понедельник на следующей неделе я буду в Тольятти на форуме моногородов. Добираться туда я собираюсь нестандартным способом. Я поеду на машине, причем сам за рулем по маршруту Москва – Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Самара – Тольятти.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, министр поедет в Тольятти на Lada Xray. Орешкин отметил, что в пути ему помимо общения с россиянами нужно заняться некоторыми вопросами.

Орешкин проедет из Москвы в Тольятти за рулём Lada Xray

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