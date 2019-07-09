Авто
Орешкин проедет из Москвы в Тольятти за рулём Lada XrayLife.ru вчера в 14:49
Как уточнили в пресс-службе ведомства, министр поедет в Тольятти на Lada Xray. Орешкин отметил, что в пути ему помимо общения с россиянами нужно заняться некоторыми вопросами.
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В понедельник на следующей неделе я буду в Тольятти на форуме моногородов. Добираться туда я собираюсь нестандартным способом. Я поеду на машине, причем сам за рулем по маршруту Москва – Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Самара – Тольятти.
— Максим Орешкин, российский политикФАН вчера в 13:50
с чего всё началось
Министр экономического развития России Максим Орешкин доберется в Тольятти, где пройдет форум моногородов, за рулем автомобиля, об этом он написал на своей странице в Instagram.Ведомостивчера в 12:56
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