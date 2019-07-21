Экономика
Орешкин: проблема с закредитованностью россиян «взорвется» в 2021 годуOnline47.ru вчера в 19:56
Проблема с закредитованностью россиян "взорвется" в 2021 году, предупредил министр экономического развития Максим Орешкин. Его министерство разработает меры, чтобы замедлить рост кредитования, а также предложит механизмы помощи людям, которые не справляются с выплатами.
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с чего всё началось
М.Орешкин― Добрый день! А.Венедиктов― Во-первых, с днем рождения! М.Орешкин― Спасибо.Эхо Москвывчера в 23:58
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