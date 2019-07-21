М.Орешкин― Добрый день! А.Венедиктов― Во-первых, с днем рождения! М.Орешкин― Спасибо.

с чего всё началось

Проблема с закредитованностью россиян "взорвется" в 2021 году, предупредил министр экономического развития Максим Орешкин. Его министерство разработает меры, чтобы замедлить рост кредитования, а также предложит механизмы помощи людям, которые не справляются с выплатами.

Орешкин: проблема с закредитованностью россиян «взорвется» в 2021 году

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