Экономика

Орешкин: проблема с закредитованностью россиян «взорвется» в 2021 годуOnline47.ru вчера в 19:56

Проблема с закредитованностью россиян "взорвется" в 2021 году, предупредил министр экономического развития Максим Орешкин. Его министерство разработает меры, чтобы замедлить рост кредитования, а также предложит механизмы помощи людям, которые не справляются с выплатами.
Читать в источнике
Обсудить74
с чего всё началось

Интервью: Максим Орешкин

М.Орешкин― Добрый день! А.Венедиктов― Во-первых, с днем рождения! М.Орешкин― Спасибо.
Эхо Москвывчера в 23:58

Подробнее о событии

Максим Орешкин: Население России слишком закредитовано. Это проблема, которая грозит взрывом в 2021 году

Эхо Москвы11:13

Орешкин рассказал о последствиях закредитованности россиян

РЕН ТВвчера в 20:54

Минэкономразвития готово поддержать закредитованное население

Ведомостивчера в 17:15

Орешкин вновь заявил о взрыве потребительского кредитования в 2021 году

Интерфаксвчера в 12:34

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

РИА Новостивчера в 12:30

Орешкин предупредил о «взрыве» проблемы закредитованности в 2021 году

РБКвчера в 11:41

Орешкин: проблема в экономике из-за закредитованности населения «взорвется» в 2021 году

ТАССвчера в 10:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 20:07, Ашберн
Шоу-бизнес

Алла Пугачева в мини-шортах посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле

Обновлено в 01:30
Происшествия

Ребенок погиб во время пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае

При пожаре в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае погиб один ребенок и трое пострадали, передает «Интерфакс».
Обновлено в 15:21
Экономика

20 регионов России вышли в лидеры по просрочке кредитов

В 20 российских регионах зафиксирован уровень просрочки по кредитам выше среднего по стране.
Обновлено в 16:00
Общество

Гороскоп на 22 июля: Овнов ждут перспективные поездки

Овнов ждут перспективные поездки. Возможно, удастся получить дополнительный заработок.
Обновлено вчера в 18:00
Общество

В Швеции начал работать «Музей отвратительной еды»

Выставка «Музей отвратительной еды», которая оказалась очень популярной у туристов и у местных жителей, будет постоянно работать в торговом центре Caroli шведского города Мальме.
Обновлено в 19:34
Футбол

Forbes назвал два самых дорогих спортклуба российских миллиардеров

Издание Forbes опубликовало список самых дорогих спортивных клубов мира.
Обновлено в 14:09
Происшествия

Трость выжившей пассажирки «Титаника» продана за $50 тысяч

Обновлено в 13:39
Происшествия

Появились фотографии взорванного в петербургском метро вагона

Обновлено в 10:59
Политика

Об опасности победы партии Зеленского предупредила Die Welt

Сокрушительная победа партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" на выборах в Верховную Раду имеет значение для всего континента, пишет Die Welt.
Обновлено в 07:31
Происшествия

В Коми сошли с рельсов вагоны с углем

Вагоны с углем в ночь на 22 июля сошли с рельсов в районе станции Керки в Республике Коми, из-за происшествия нарушено движение пассажирских поездов.
Обновлено вчера в 21:19
Музыка

Организатор объяснил исполнение Metallica песни «Группа крови»

Обновлено в 18:12
Гаджеты

WSJ узнала о возможной покупке Apple патентов на мобильные 5G-модемы у Intel

Apple Inc. активно ведет переговоры с Intel Corp. о покупке бизнеса по производству модемов для смартфонов, сумма возможной сделки оценивается примерно в $1 млрд, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 18:44
Экономика

«Газпром» заключил с «Русгаздобычей» контракт на 51 млрд руб

«Газпром» и «Русгаздобыча» заключили договор на строительство объектов «под ключ» на Киринском газоконденсатном месторождении, которое входит в комплекс «Сахалин-3».
Обновлено в 14:55
Происшествия

В Петербурге убита активистка Елена Григорьева

Обновлено в 11:18
Политика

«Слуга народа» может получить абсолютное большинство в Раде

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» получит возможность самостоятельно сформировать правительство, не прибегая к коалициям.
Обновлено в 01:45
Политика

Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины и России

Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил разработать закон, который будет регламентировать отношения между Россией и Украиной.
Обновлено в 18:05
Наука

Купание за 1-2 часа до сна улучшает его качество

Обновлено в 02:58
Армия и оружие

В Египте вынесли 11 пожизненных приговоров за участие в ДАИШ

Египетский суд вынес приговор 11 подсудимым, которые обвиняются во вступлении в ряды ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").
Обновлено в 19:18
Космос

«Роскосмосу» направили обоснование безопасности космотуризма

Обновлено в 19:03
Кино

Тридцатилетний Гарри Поттер: Дэниел Рэдклифф отмечает юбилей

23 июля отмечает 30-летие актер Дэниел Рэдклифф, первую славу которому принесла главная роль в фильмах о Гарри Поттере.
Обновлено в 13:02
Политика

Царев рассказал, как Зеленский завершит войну в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский закончит войну в Донбассе и вернет подачу воды в Крым, заявил украинский экс-депутат Олег Царев в интервью Федеральному агентству новостей.
Обновлено в 10:42
Экономика

У россиян рекордно вырос объем свободных денег

Согласно исследованию холдинга "Ромир", в июне у наших сограждан стало на 11,4% больше денег, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.
Обновлено в 10:02
Шоу-бизнес

Бывшая жена Абрамовича выходит замуж за греческого миллиардера

Западные СМИ сообщили о том, что Дарья Жукова и миллиардер Ставрос Ниархос III собираются пожениться уже в этом году.
Обновлено в 19:21
Общество

Тайфун «Данас» отрезал населенные пункты

Тайфун, ударивший по Приморью в 2016 году, отрезал от «большой земли» 48 населенных пунктов.
Обновлено вчера в 23:46
Общество

Охотникам придётся сдавать новый экзамен

Речь идет об установлении так называемого охотничьего минимума — нового экзамена, который будет необходимо сдать каждому желающему получить охотничий билет.
Обновлено в 02:15
Армия и оружие

Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США

Обновлено вчера в 12:25
Общество

Правительство одобрило единые запреты для табака и электронных сигарет

Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.
Обновлено в 13:43
Интернет

Google Assistant позволит отправлять сообщения с экрана блокировки

В последней бета-версии приложения появилась команда "Отправить текст", которая работает прямо с экрана блокировки, пишет ресурс iXBT.Теперь Google Assistant можно сказать, чтобы помощник отправил сообщение любому контакту, и продиктовать текст, при этом смартфон останется заблокированным.
Обновлено в 13:36
Гаджеты

Игровые ноутбуки Dell G5 и G7

G7 предлагает 17,3-дюймовый дисплей FHD ISP, процессор Intel Core i7, графическую карту Nvidia GeForce RTX 2060, жесткий диск емкостью 1 ТБ и 256 ГБ SSD, а также 16 ГБ памяти.
Обновлено в 19:07
Политика

Трамп заявил о достижении договоренности с конгрессом по госдолгу

Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация США достигла договоренности c конгрессом по потолку госдолга, а также по бюджету на два года.
Обновлено в 18:20
ещё по теме
Главное