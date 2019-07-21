Экономика
Орешкин: проблема с закредитованностью россиян «взорвется» в 2021 годуOnline47.ru вчера в 19:56
Проблема с закредитованностью россиян "взорвется" в 2021 году, предупредил министр экономического развития Максим Орешкин. Его министерство разработает меры, чтобы замедлить рост кредитования, а также предложит механизмы помощи людям, которые не справляются с выплатами.
Читать в источнике
Оценить268
с чего всё началось
М.Орешкин― Добрый день! А.Венедиктов― Во-первых, с днем рождения! М.Орешкин― Спасибо.Эхо Москвывчера в 23:58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 20:07, Ашберн
Происшествия
Ребенок погиб во время пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае
При пожаре в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае погиб один ребенок и трое пострадали, передает «Интерфакс».
Обновлено в 15:21
Экономика
20 регионов России вышли в лидеры по просрочке кредитов
В 20 российских регионах зафиксирован уровень просрочки по кредитам выше среднего по стране.
Обновлено в 16:00
Общество
Гороскоп на 22 июля: Овнов ждут перспективные поездки
Овнов ждут перспективные поездки. Возможно, удастся получить дополнительный заработок.
Обновлено вчера в 18:00
Общество
В Швеции начал работать «Музей отвратительной еды»
Выставка «Музей отвратительной еды», которая оказалась очень популярной у туристов и у местных жителей, будет постоянно работать в торговом центре Caroli шведского города Мальме.
Обновлено в 19:34
Футбол
Forbes назвал два самых дорогих спортклуба российских миллиардеров
Издание Forbes опубликовало список самых дорогих спортивных клубов мира.
Обновлено в 14:09
Политика
Об опасности победы партии Зеленского предупредила Die Welt
Сокрушительная победа партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" на выборах в Верховную Раду имеет значение для всего континента, пишет Die Welt.
Обновлено в 07:31
Происшествия
В Коми сошли с рельсов вагоны с углем
Вагоны с углем в ночь на 22 июля сошли с рельсов в районе станции Керки в Республике Коми, из-за происшествия нарушено движение пассажирских поездов.
Обновлено вчера в 21:19
Музыка
Организатор объяснил исполнение Metallica песни «Группа крови»
Обновлено в 18:12
Гаджеты
WSJ узнала о возможной покупке Apple патентов на мобильные 5G-модемы у Intel
Apple Inc. активно ведет переговоры с Intel Corp. о покупке бизнеса по производству модемов для смартфонов, сумма возможной сделки оценивается примерно в $1 млрд, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 18:44
Экономика
«Газпром» заключил с «Русгаздобычей» контракт на 51 млрд руб
«Газпром» и «Русгаздобыча» заключили договор на строительство объектов «под ключ» на Киринском газоконденсатном месторождении, которое входит в комплекс «Сахалин-3».
Обновлено в 14:55
Происшествия
В Петербурге убита активистка Елена Григорьева
Обновлено в 11:18
Политика
«Слуга народа» может получить абсолютное большинство в Раде
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» получит возможность самостоятельно сформировать правительство, не прибегая к коалициям.
Обновлено в 01:45
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины и России
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил разработать закон, который будет регламентировать отношения между Россией и Украиной.
Обновлено в 18:05
Наука
Купание за 1-2 часа до сна улучшает его качество
Обновлено в 02:58
Армия и оружие
В Египте вынесли 11 пожизненных приговоров за участие в ДАИШ
Египетский суд вынес приговор 11 подсудимым, которые обвиняются во вступлении в ряды ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").
Обновлено в 19:18
Космос
«Роскосмосу» направили обоснование безопасности космотуризма
Обновлено в 19:03
Кино
Тридцатилетний Гарри Поттер: Дэниел Рэдклифф отмечает юбилей
23 июля отмечает 30-летие актер Дэниел Рэдклифф, первую славу которому принесла главная роль в фильмах о Гарри Поттере.
Обновлено в 13:02
Политика
Царев рассказал, как Зеленский завершит войну в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский закончит войну в Донбассе и вернет подачу воды в Крым, заявил украинский экс-депутат Олег Царев в интервью Федеральному агентству новостей.
Обновлено в 10:42
Экономика
У россиян рекордно вырос объем свободных денег
Согласно исследованию холдинга "Ромир", в июне у наших сограждан стало на 11,4% больше денег, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.
Обновлено в 10:02
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича выходит замуж за греческого миллиардера
Западные СМИ сообщили о том, что Дарья Жукова и миллиардер Ставрос Ниархос III собираются пожениться уже в этом году.
Обновлено в 19:21
Общество
Тайфун «Данас» отрезал населенные пункты
Тайфун, ударивший по Приморью в 2016 году, отрезал от «большой земли» 48 населенных пунктов.
Обновлено вчера в 23:46
Общество
Охотникам придётся сдавать новый экзамен
Речь идет об установлении так называемого охотничьего минимума — нового экзамена, который будет необходимо сдать каждому желающему получить охотничий билет.
Обновлено в 02:15
Армия и оружие
Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США
Обновлено вчера в 12:25
Общество
Правительство одобрило единые запреты для табака и электронных сигарет
Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.
Обновлено в 13:43
Интернет
Google Assistant позволит отправлять сообщения с экрана блокировки
В последней бета-версии приложения появилась команда "Отправить текст", которая работает прямо с экрана блокировки, пишет ресурс iXBT.Теперь Google Assistant можно сказать, чтобы помощник отправил сообщение любому контакту, и продиктовать текст, при этом смартфон останется заблокированным.
Обновлено в 13:36
Гаджеты
Игровые ноутбуки Dell G5 и G7
G7 предлагает 17,3-дюймовый дисплей FHD ISP, процессор Intel Core i7, графическую карту Nvidia GeForce RTX 2060, жесткий диск емкостью 1 ТБ и 256 ГБ SSD, а также 16 ГБ памяти.
Обновлено в 19:07
Политика
Трамп заявил о достижении договоренности с конгрессом по госдолгу
Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация США достигла договоренности c конгрессом по потолку госдолга, а также по бюджету на два года.
Обновлено в 18:20