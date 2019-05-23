Экономика
Орешкин призвал стимулировать качественную трудовую миграциюРИА Новости 13:08
Снижение численности населения в трудоспособном возрасте в России является серьезным фактором, сдерживающим экономическую активность, необходимы меры по снижению безработицы и стимулированию качественной трудовой миграции, считает министр экономического развития Максим Орешкин.
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