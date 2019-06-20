Экономика
Орешкин призвал остановить рост «пузыря» в потребкредитованииКоммерсантъ вчера в 17:41
Глава Минэкономики Максим Орешкин заявил о необходимости остановить разрастание «пузыря» в сфере потребительского кредитования. По словам министра, у депутатов Госдумы есть «ряд предложений» для разрешения ситуации.
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Орешкин: надо остановить рост «пузыря» в потребкредитовании, особенно в микрокредитах
Московский Комсомолецвчера в 23:54
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 07:36, Вашингтон
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Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) преступили к реализации плана по выпуску на свободу косаток и белух из так называемой «китовой тюрьмы» в Находке.
Обновлено вчера в 03:43
Происшествия
Взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе в США
Обновлено в 05:50
Происшествия
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Вертолет Ми-2 разбился на Кубани
В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 02:51
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Обновлено в 05:04
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Обновлено вчера в 04:39
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Курентзис уходит с поста худрука Пермского театра оперы и балета
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Обновлено вчера в 09:34
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Путину пожаловались на отсутствие водопровода в Тюменской области
Жительница Тюменской области пожаловалась на прямую линию президента Владимира Путина на отсутствие водопровода в ее селе.
Обновлено вчера в 06:47
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Под первым номером «Новый Орлеан» выбрал Зайона Уильямсона, форварда Дьюка.
Обновлено 19 июня в 13:26
Армия и оружие
Пентагон обвинил Россию в попытке «пересмотреть мировой порядок»
«Россия стремится пересмотреть мировой порядок и отвергнуть международную систему, которая десятилетиями обеспечивала мир», — заявила телеканалу подполковник из европейского подразделения Пентагона по связям с общественностью Карла Глисон.
Обновлено в 01:28
Экономика
Минниханов посетит общее собрание акционеров «Татнефти» в Альметьевске
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