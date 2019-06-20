Экономика

Орешкин призвал остановить рост «пузыря» в потребкредитованииКоммерсантъ вчера в 17:41

Глава Минэкономики Максим Орешкин заявил о необходимости остановить разрастание «пузыря» в сфере потребительского кредитования. По словам министра, у депутатов Госдумы есть «ряд предложений» для разрешения ситуации.
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Министр экономического развития Максим Орешкин призывает остановить рост «пузыря» в потребительском кредитовании

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