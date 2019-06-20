Экономика

Орешкин призвал остановить рост «пузыря» в потребкредитованииКоммерсантъ вчера в 17:41

Глава Минэкономики Максим Орешкин заявил о необходимости остановить разрастание «пузыря» в сфере потребительского кредитования. По словам министра, у депутатов Госдумы есть «ряд предложений» для разрешения ситуации.
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Орешкин призвал остановить рост «пузыря» на рынке потребкредитов

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Орешкин ожидает сохранения рекордных темпов выдачи потребительских кредитов

ТАССвчера в 14:22
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Участники акции призвали российских делегатов немедленно покинуть Грузию.
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В описании к фотографии Волочкова излила душу подписчикам, жалуясь на тяжкую долю балерин и на то, что за свой успех ей пришлось дорого заплатить «не деньгами, а большим».
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Экономика

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Вынесение решения по делу о сговоре нефтетрейдеров, который привел к росту биржевой цены, ожидается до начала сентября.
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Общество

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Село Каскара всего в 20 километрах от Тюмени, но почти у половины его жителей нет питьевой воды.
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В МВД предложили расширить полномочия инспекторов ДПС

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Обновлено в 05:19
Происшествия

Начальник саратовской почты подозревается в превышении полномочий

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Политика

Иран получил предупреждение Трампа об ударах

Иран получил предупреждение от президента США Дональда Трампа о готовящихся ударах, передает Reuters.
Обновлено в 04:14
Общество

СК признал ошибкой идею сажать медиков за врачебные ошибки

В СКР объяснили публикацию законопроекта, предусматривающего лишение свободы медиков, ошибкой: на сайте был опубликован вариант документа, обсуждавшийся в 2018 году и раскритикованный профессиональным врачебным сообществом.
Обновлено в 05:03
Происшествия

В Челябинске BMW протаранил несколько машин на парковке

В Челябинске молодой человек на BMW 5-серии устроил массовое ДТП.
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Кербер прокомментировала победу над Шараповой на Mallorca Open

С нетерпением жду следующей встречи. Моя цель — одержать как можно больше побед перед Уимблдоном.
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На петербургском пляже произошла массовая драка

На пляже Верхнего Суздальского озера в Санкт-Петербурге произошла массовая драка, сообщило региональное ГУ МВД.
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Фернандо Торрес заявил о завершении карьеры

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Британка «в шутку» послушала сына стетоскопом и спасла ему жизнь

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Происшествия

Беженцы из Сирии и Египта пытались сбежать в Финляндию через Выборг

Оперативники ФСБ задержали на автовокзале в Выборге двух молодых беженцев: один из них прибыл в Россию из Египта, а другой из Сирии, сообщили Gazeta.SPb в ПУ ФСБ по Петербургу и Ленобласти 21 июня.
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Общество

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Как сообщает министерство здравоохранения Рязанской области, два школьника получили сдали на 100 баллов историю, девять – химию, пять – физику, русский язык – 17.
Обновлено в 04:58
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Минздрав назвал самые опасные виды рака

Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.
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Общество

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Крымские пограничники сообщили о росте турпотока из Украины

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Воду в Красном озере в Кемерове признали непригодной для купания

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Гитары фронтмена Pink Floyd продали на аукционе за рекордную сумму

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Здоровье

Десятки детей заразились гепатитом в Приамурье

В 2018 году 26 детей заразились гепатитом C, сообщил местный парламентарий Сергей Труш.
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Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» допустил, что Крым был «продан».
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Lada Xray Cross вызвал отличный спрос на российском рынке

Lada Xray Cross вызвал отличный спрос на российском рынке, заняв в общих продажах модели 40% доли.
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Руководитель чеченского «Мемориала» Оюб Титиев вышел на свободу

Руководитель чеченского отделения правозащитной организации «Мемориал» Оюб Титиев, осужденный за хранение наркотиков, вышел на свободу условно-досрочно, сообщается в Instagram «Мемориала».
Обновлено в 03:57
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Составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире

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