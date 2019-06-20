Экономика
Орешкин призвал остановить рост «пузыря» в потребкредитованииКоммерсантъ вчера в 17:41
Глава Минэкономики Максим Орешкин заявил о необходимости остановить разрастание «пузыря» в сфере потребительского кредитования. По словам министра, у депутатов Госдумы есть «ряд предложений» для разрешения ситуации.
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Орешкин: надо остановить рост «пузыря» в потребкредитовании, особенно в микрокредитах
Московский Комсомолецвчера в 23:54
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 05:48, Ашберн
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Общество
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В СКР объяснили публикацию законопроекта, предусматривающего лишение свободы медиков, ошибкой: на сайте был опубликован вариант документа, обсуждавшийся в 2018 году и раскритикованный профессиональным врачебным сообществом.
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Происшествия
В Челябинске BMW протаранил несколько машин на парковке
В Челябинске молодой человек на BMW 5-серии устроил массовое ДТП.
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Кербер прокомментировала победу над Шараповой на Mallorca Open
С нетерпением жду следующей встречи. Моя цель — одержать как можно больше побед перед Уимблдоном.
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Происшествия
На петербургском пляже произошла массовая драка
На пляже Верхнего Суздальского озера в Санкт-Петербурге произошла массовая драка, сообщило региональное ГУ МВД.
Обновлено в 05:24
Футбол
Фернандо Торрес заявил о завершении карьеры
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Происшествия
Беженцы из Сирии и Египта пытались сбежать в Финляндию через Выборг
Оперативники ФСБ задержали на автовокзале в Выборге двух молодых беженцев: один из них прибыл в Россию из Египта, а другой из Сирии, сообщили Gazeta.SPb в ПУ ФСБ по Петербургу и Ленобласти 21 июня.
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Общество
Трое рязанских школьников сдали по два ЕГЭ на 100 баллов
Как сообщает министерство здравоохранения Рязанской области, два школьника получили сдали на 100 баллов историю, девять – химию, пять – физику, русский язык – 17.
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42 542 человек работали больше 10 часов, а 14 481 имели долгий рабочий день в течение более десяти лет.
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Депутат Рады допустил, что Крым был «продан»
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Авто
Lada Xray Cross вызвал отличный спрос на российском рынке
Lada Xray Cross вызвал отличный спрос на российском рынке, заняв в общих продажах модели 40% доли.
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Составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире
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