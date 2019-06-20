Экономика
Орешкин призвал остановить рост «пузыря» в потребкредитованииКоммерсантъ вчера в 17:41
Глава Минэкономики Максим Орешкин заявил о необходимости остановить разрастание «пузыря» в сфере потребительского кредитования. По словам министра, у депутатов Госдумы есть «ряд предложений» для разрешения ситуации.
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Орешкин: надо остановить рост «пузыря» в потребкредитовании, особенно в микрокредитах
Московский Комсомолецвчера в 23:54
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 04:27, Вашингтон
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Открытие навигации по Каналу имени Москвы перенесли из-за протечки
Из-за чего вода снова была спущена, а открытие навигации перенесено на неопределенные сроки.
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Происшествия
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Пилот погиб при жесткой посадке вертолета Ми-2 на Кубани
Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Краснодарском крае, пилот погиб, сообщили ТАСС в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ в пятницу.
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Общество
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Определены лучшие российские города для скейтбординга. Рейтинг возглавили Санкт-Петербург, Москва и Сочи.
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Абитуриенты смогут подать заявления во все вузы РФ онлайн в 2024 году
"Внедрение функционала суперсервиса будет осуществляться поэтапно с 2020 года по 2024 год", - сообщили в Минобрнауки, уточнив, что уже в 2024 г. заявление можно будет подать во все вузы РФ онлайн.
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Обновлено вчера в 09:46
Наука
Ученые впервые в истории записали пение японских китов
Впервые в истории наблюдений за японскими китами ученым удалось записать их пение.
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Rutube запустит бесплатный онлайн-кинотеатр
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Гаджеты
Apple отзовет MacBook Pro из-за угрозы возгорания батареи
Как говорится в сообщении компании, «Apple установила, что в ограниченном числе 15-дюймовых MacBook Pro более старого поколения батарея может перегреться и создать угрозу пожарной безопасности».
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Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры
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Армия и оружие
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Шоу-бизнес
СМИ заподозрили Кейт Миддлтон в очередной беременности
Kate Middleton’s Royal Ascot 2019 body language suggests ANOTHER royal might be pregnant https: / / t.co / pvxvZTNidC pic.twitter.com / NVaQFVuw4b — Daily Express (@ Daily_Express) 19 июня 2019 г. 10 мая британские СМИ сообщили, что Кейт и Уильям не против завести четвертого ребенка, особенно после того, как у принца Гарри и его жены Меган Маркл родился первенец.
Обновлено в 03:34
Происшествия
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Собственник жилого помещения и трое наемных рабочих, виновных в обрушении жилого дома в Междуреченске, при котором погибли два человека, приговорены к реальным срокам лишения свободы: собственник – к 5,5 годам колонии-поселения, остальные – к 4 годам колонии-поселения, сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.
Обновлено в 02:29
Технологии
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Роскачество опубликовало новое исследование, в рамках которого эксперты проверили приложения сервисов по доставке продуктов.
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Правительство смягчило требования к размещению детских садов в жилых домах, следует из постановления премьер-министра Дмитрия Медведева.
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