Экономика
Орешкин призвал остановить рост «пузыря» в потребкредитованииКоммерсантъ вчера в 17:41
Глава Минэкономики Максим Орешкин заявил о необходимости остановить разрастание «пузыря» в сфере потребительского кредитования. По словам министра, у депутатов Госдумы есть «ряд предложений» для разрешения ситуации.
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Орешкин: надо остановить рост «пузыря» в потребкредитовании, особенно в микрокредитах
Московский Комсомолецвчера в 23:54
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 04:16, Вашингтон
Наука
Употребление йогурта снижает риск развития рака кишечника у мужчин
Группа американских исследователей пришла к выводу, что включение в ежедневный рацион значительного количества йогурта самым благоприятным способом сказывается на снижении риска развития рака кишечника.
Обновлено 19 июня в 13:34
Политика
В Грузии оппозиция призывает возобновить акцию протеста
Обновлено вчера в 23:04
Музыка
Сын Уилла Смита обвинил Егора Крида в плагиате
Джейден Смит, сын голливудского актера Уилла Смита, обвинил российского исполнителя в плагиате.
Обновлено вчера в 09:46
Гаджеты
Google отказалась от выпуска планшетов
Google официально отказывается от производства планшетов, включая выпуск двух неанонсированных моделей, объявил в четверг представитель компании.
Обновлено в 03:09
Политика
Чешский президент призвал Украину смириться с потерей Крыма
Украине и мировому сообществу следует смириться с воссоединением Крыма с Россией, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.
Обновлено вчера в 21:03
Авто
Официально представлен глобальный кроссовер Kia Seltos
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Обновлено вчера в 03:32
Армия и оружие
В США запретили самолетам летать в воздушном пространстве Ирана
Американское Управление гражданской авиации (FAA) запретило авиакомпаниям страны летать в воздушном пространстве Ирана над Ормузским проливом и Оманским заливом, передает телеканал CNBC.
Обновлено в 00:15
Здоровье
Будет интересно: в «Зарядье» расскажут о принципах работы скорой
26 июня в парке «Зарядье» пройдет лекция на тему «Устройство скорой помощи и как она нам помогает», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Обновлено в 01:22
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко призналась в том, что у нее скрытое ожирение
На днях Дайнеко решила ответить поклонникам.
Обновлено в 02:11
Политика
В Литве назвали «Северный поток — 2» неуважением к политике ЕС
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью Euractiv заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» является «примером неуважения» к политике Евросоюза.
Обновлено вчера в 22:56
Экономика
Путин прокомментировал падение доходов жителей России
В рамках прямой линии Президент России Владимир Путин прокомментировал снижение доходов жителей России.
Обновлено вчера в 06:57
Технологии
Роскачество проверило приложения по доставке продуктов
Роскачество опубликовало новое исследование, в рамках которого эксперты проверили приложения сервисов по доставке продуктов.
Обновлено в 03:39
Политика
Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Грузию
В Совете Федерации рекомендовали российским туристам не ездить в Грузию, пока ситуация там не стабилизируется.
Обновлено в 03:12
Здоровье
Мигранты завезли вирус кори в Мичуринский район
По данным пресс-службы управления Роспотребнадзора по Тамбовской области, в Мичуринске и районе вводят дополнительные мероприятия по профилактике кори, особенно в детских учреждениях.
Обновлено в 04:01
Политика
Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы
Обновлено вчера в 17:39
Происшествия
Участник «списка Титова» Роман Стародубец вернулся в Россию
Напомним, в феврале 2018 года омбудсмен представил список предпринимателей, скрывающихся в Великобритании от российского правосудия и пожелавших вернуться на родину.
Обновлено в 03:48
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ
Эксперты министерства внутренних дел РФ обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которые могут затронуть интересы миллионов водителей, сообщила в пятницу газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 21:29
Происшествия
В Токио при посадке потерпел крушение военный вертолет
Обновлено в 04:11
Наука
Каждая третья женщина ходит на свидания из-за бесплатной еды
Обновлено в 02:36
Происшествия
В Петербурге за взятку в 10 млн рублей арестован сотрудник ФСБ
По данным «Фонтанки.ру», 33-летнего капитана Госбезопасности подозревают в получении взятки в размере 10 млн рублей.
Обновлено в 01:36
Гаджеты
Apple отзовет MacBook Pro из-за угрозы возгорания батареи
Как говорится в сообщении компании, «Apple установила, что в ограниченном числе 15-дюймовых MacBook Pro более старого поколения батарея может перегреться и создать угрозу пожарной безопасности».
Обновлено в 03:39
Политика
Многодетная семья из Донбасса попросила у Путина гражданство РФ
Многодетная семья Люльковичей, приехавшая в Набережные Челны из Донбасса, задала вопрос Владимиру Путину в ходе прямой линии.
Обновлено вчера в 09:07
Общество
Правительство смягчило требования к размещению детсадов в жилых домах
Правительство смягчило требования к размещению детских садов в жилых домах, следует из постановления премьер-министра Дмитрия Медведева.
Обновлено в 01:59
Культура
Журналист NYT назвал Поперечного женоненавистником и был уличен во лжи
Комик и блогер Данила Поперечный рассказал о том, как в материале американского издания The New York Times его несправедливо назвали женоненавистником.
Обновлено в 04:10
Политика
ФБР заподозрило Deutsche Bank в отмывании денег
ФБР проведет расследование деятельности немецкого Deutsche Bank, который подозревают в нарушении законодательства США, направленного на предотвращение отмывания денег, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник.
Обновлено вчера в 20:07
Происшествия
В Ленобласти мужчина погиб из-за дважды сбитого лося
Обновлено в 00:25
Общество
Канал имени Москвы дал новую течь
Обновлено вчера в 19:20
Политика
Филарет пообещал восстановить Киевский патриархат
9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной на основе двух неканонических церквей — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).
Обновлено вчера в 08:21