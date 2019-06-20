Экономика
Орешкин призвал остановить рост «пузыря» в потребкредитованииКоммерсантъ вчера в 17:41
Глава Минэкономики Максим Орешкин заявил о необходимости остановить разрастание «пузыря» в сфере потребительского кредитования. По словам министра, у депутатов Госдумы есть «ряд предложений» для разрешения ситуации.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 15:01, Вашингтон
Происшествия
СМИ сообщают о первой жертве беспорядков в Тбилиси
Акции протеста начались в Тбилиси накануне из-за участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
Обновлено в 13:46
Политика
Путин запретил авиасообщение с Грузией
Российским авиакомпаниям временно запрещено летать в Грузию. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Обновлено в 14:32
Политика
МВД Украины посоветовало геям и лесбиянкам не призывать к миру с Россией
МВД Украины попросило участников ЛГБТ-парада не призвать к миру с Россией С 16 июня в Киеве проходит серия культурно-просветительских мероприятий под эгидой "КиевПрайд".
Обновлено в 13:03
Происшествия
Следствие по делу сестер Хачатурян завершено
Расследование в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, завершено.
Обновлено в 09:26
Происшествия
Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве
Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено в 13:08
Космос
Хакеры украли базы данных NASA при помощи самосборного компьютера
Злоумышленники украли 500 МБ информации из базы данных одной из основных миссий и нашли лазейку для более глубокого проникновения в сети Лаборатории.
Обновлено вчера в 14:56
Шоу-бизнес
Хлебникова врезала Шуре после жалоб Ивлеевой про алкоголизм
Заслуженная артистка России Марина Хлебникова ответила на обвинения в алкоголизме, предъявленные ей певцом Александром Медведевым, известным под псевдонимом Шура.
Обновлено в 07:15
Футбол
Дзагоев продлил контракт с ЦСКА
Обновлено в 13:51
Автоспорт
У Toro Rosso проблемы с шинами Soft
Обновлено в 13:35
Футбол
Сульшер согласился отпустить Погба
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер дал согласие на продажу полузащитника команды Поля Погба.
Обновлено в 11:56
Музыка
На Youtube появилась неизданная версия песни Фредди Меркьюри
Обновлено вчера в 16:18
Кино
Фильм «Дылда» выйдет в прокат более чем в 10 странах
По словам одного из продюсера киноленты Александра Роднянского, фильм выйдет как минимум в 10 зарубежных странах.
Обновлено в 12:12
Авто
УАЗ готовит семейный внедорожник на базе УАЗ «Профи»
Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено вчера в 04:25
Политика
Поддерживающим ДНР ирландцам отказали во въезде в Украину
1 февраля помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что с начала года пограничники отказали во въезде в страну более 900 гражданам России.
Обновлено в 08:32
Политика
Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины
Россия временно разрешила ввозить с Украины некоторые товары, которые попали под запрет в качестве ответа на санкции со стороны Киева.
Обновлено в 09:44
Происшествия
13 автомобилей столкнулись на МКАД
Обновлено в 14:16
Музыка
Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка»
Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.
Обновлено в 05:00
Экономика
Ford продаст заводы в России на торгах
Обновлено в 07:20
Общество
Роскомнадзор объяснился за нецензурный твит
Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский объяснил твит с нецензурной лексикой в адрес пользователя Twitter, передает RNS.
Обновлено в 14:12
Спорт
Российские шпажисты выиграли чемпионат Европы по фехтованию
Обновлено в 13:44
Авто
Автопарк сына президента Экваториальной Гвинеи выставили на продажу
Речь идет о нескольких десятках ультрадорогих машин, которые были конфискованы у Теодоро Нгемы Обианга Мангу, первого вице-президента Экваториальной Гвинеи.
Обновлено в 03:57
Происшествия
Авария парализовала движение транспорта на КАД в Петербурге
Информация о пострадавших уточняется, пишут «Невские новости». Это не первое ДТП, которое парализует движение транспорта на КАД.
Обновлено в 10:49
Политика
На Украине заявили об угрозе потери страной газотранспортной системы
Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne заявил, что в случае потери страной газотранспортной системы (ГТС), Киев ждёт «югославский сценарий».
Обновлено в 02:00
Экономика
Мордашов передал часть своей доли в туроператоре TUI сыновьям
Миллиардер Алексей Мордашов передал сыновьям Кириллу и Никите часть своей доли в европейском туроператоре TUI AG, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение туроператора и «Севергрупп» (управляет активами бизнесмена).
Обновлено в 12:54
Транспорт
«Аэрофлот» 22 июня отменяет 26 рейсов из-за непогоды
Обновлено в 10:14
Политика
США продлили на год санкции против КНДР
Американские власти решили продлить ещё на год санкционный режим в отношении Северной Кореи. Об этом говорится на сайте Белого дома.
Обновлено в 13:31
Общество
Составлен рейтинг вузов с самыми успешными выпускниками в сфере ИТ
Рейтинг составлен по уровню зарплат специалистов ИТ-отрасли, окончивших вузы в период с 2013 по 2018 год.
Обновлено в 06:02