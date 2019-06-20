Экономика

Орешкин призвал остановить рост «пузыря» в потребкредитованииКоммерсантъ вчера в 17:41

Глава Минэкономики Максим Орешкин заявил о необходимости остановить разрастание «пузыря» в сфере потребительского кредитования. По словам министра, у депутатов Госдумы есть «ряд предложений» для разрешения ситуации.
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Орешкин: надо остановить рост «пузыря» в потребкредитовании, особенно в микрокредитах

Московский Комсомолецвчера в 23:54

Орешкин назвал «ужасной» ситуацию с микрофинансовыми организациями

Росбалтвчера в 13:47

Орешкин: Ситуация на рынке микрокредитования сложилась ужасная

Эхо Москвывчера в 14:00

Орешкин призвал остановить рост «пузыря» на рынке потребкредитов

Известиявчера в 13:57

Орешкин призвал остановить рост «пузыря» в потребкредитовании

Коммерсантъвчера в 17:41

Орешкин призвал остановить рост «пузыря» в потребительском кредитовании

Интерфаксвчера в 13:36

Орешкин призвал остановить рост «пузыря» на рынке микрокредитования

ТАССвчера в 13:32
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Общество

Путину пожаловались на отсутствие водопровода в Тюменской области

Жительница Тюменской области пожаловалась на прямую линию президента Владимира Путина на отсутствие водопровода в ее селе.
Обновлено вчера в 06:47
Экономика

ВЭБ подал иск к Украине в Стокгольмский арбитраж

ВЭБ.РФ попытается добиться от Украины компенсаций за нарушения защиты прав инвесторов, соответствующий иск госкорпорация подала в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, говорится в сообщении ВЭБа, поступившем в РБК.
Обновлено вчера в 17:02
Армия и оружие

NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но затем отменил решение

Американский лидер Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану после сообщений о сбитом беспилотнике Соединённых Штатов, но позже отменил операцию.
Обновлено вчера в 23:25
Политика

Покинувший парламент Грузии депутат отреагировал на события в Тбилиси

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов прокомментировал "Газете.Ru" ситуацию в Тбилиси, где начались протесты.
Обновлено вчера в 16:37
Армия и оружие

На «Армии-2019» представят секретные разработки в сфере бронетехники

Корпорация "Уралвагонзавод" покажет военным свои секретные разработки в закрытой части международного военно-технического форума "Армия-2019", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено вчера в 23:27
Политика

Кто на самом деле виноват в Чернобыльской катастрофе, рассказал Кравчук

Бывший украинский лидер Украины Леонид Кравчук рассказал, кто на самом деле виноват в Чернобыльской катастрофе.
Обновлено в 01:08
Гаджеты

Microsoft и Kano разработали планшет-конструктор на Windows 10

Обновлено вчера в 12:11
Происшествия

В Петербурге за взятку в 10 млн арестован оперативник ФСБ

19 июня оперативника задержала Служба собственной безопасности ФСБ России при передаче 10 миллионов рублей, пишет «Фонтанка».
Обновлено вчера в 16:30
Политика

Следствие обвинило в крушении MH17 четырех человек

Международная следственная группа обвинила четырех человек в крушении в 2014 году на Донбассе малайзийского Boeing, летевшего рейсом MH17.
Обновлено 19 июня в 08:57
Здоровье

Баталину возмутили платные консилиумы в онкодиспансере Саратова

Депутат Государственной думы России от Саратовской области Ольга Баталина опубликовала в своем Facebook пост о «новой платной услуге в онкодиспансере».
Обновлено вчера в 10:35
Происшествия

Вертолет с японскими военными разбился при посадке в Токио

Многоцелевой вертолет Bell UH-1 сухопотных сил Японии разбился на военном аэродроме Татикава в префектуре Токио, сообщает агентство NHK.
Обновлено вчера в 22:54
Политика

Минобороны РФ встало на защиту военных памятников

Другой законопроект Минобороны предлагает установить уголовную ответственность за уничтожение или повреждение воинских захоронений, стел и других мемориальных сооружений, установленных в честь защитников Отечества.
Обновлено вчера в 23:16
Общество

Бари Алибасов решил лишить сына всего наследства

Обновлено вчера в 01:49
Происшествия

11 автомобилей арестовали на одной парковке в Новокузнецке

На парковке крупного торгового центра приставы проверили 250 автомобилей.
Обновлено вчера в 22:29
Шоу-бизнес

Умирающая от рака Александра Яковлева отыграла последний спектакль

Звезда фильмов «Экипаж», «Чародеи» и «Человек с бульвара Капуцинов» Александра Яковлева отыграла свой последний спектакль.
Обновлено вчера в 02:04
Политика

ЕС допустил непризнание выданных жителям Донбасса российских паспортов

Европейский совет допустил возможность рассмотрения вопроса непризнания выданных жителям Донбасса российских паспортов.
Обновлено вчера в 17:29
Здоровье

Мать «в шутку» послушала сына стетоскопом и спасла ему жизнь

Подросток «в шутку» попросил свою мать, которая работала врачом, послушать его стетоскопом.
Обновлено в 00:01
Общество

В Московском зоопарке родились котята восточносибирских рысей

Два котенка появились у пары краснокнижных восточносибирских рысей, живущих в Московском зоопарке.
Обновлено в 00:26
Политика

Симоньян прокомментировала штурм парламента в Тбилиси

Главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян прокомментировала протесты в Грузии.
Обновлено вчера в 19:32
Авто

Составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире

Замкнули «десятку» брендов, выпускающих самые надежные автомобили в мире, американские Buick (92/100) и GMC (94/100).
Обновлено вчера в 10:05
Шоу-бизнес

«Смело обижаю!»: Таня Терешина рассказала о возрастных изменениях

Обновлено в 00:49
Транспорт

В «Автодоре» поддержали предложение убрать с платных дорог шлагбаумы

Госкомпания "Автодор" поддержала инициативу правительства внедрить на платных дорогах технологию "свободный поток" (free-flow — проезд без шлагбаумов) установить штраф за неоплату проезда, сообщил РИА Новости представитель госкомпании.
Обновлено вчера в 11:10
Здоровье

Что делает с печенью «вкусная хрустящая корочка»

Обновлено вчера в 06:09
Происшествия

Прокуратура Киева подтвердила факт самоубийства депутата Рады Тымчука

Следствие считает самоубийство основной версией гибели депутата Верховной рады Украины от «Народного фронта» Дмитрия Тымчука.
Обновлено вчера в 17:47
Политика

Путин поручил проработать ветеранский статус ополченцев Дагестана

В ходе прямого включения ветераны, которых представил военный журналист Александр Сладков, вспомнили о визите главы государства в Дагестан в 1999 году и обратились к нему с просьбой - решить вопрос со статусом участника боевых действий.
Обновлено вчера в 08:43
Политика

Депутат Рады допустил, что Крым был «продан»

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» допустил, что Крым был «продан».
Обновлено вчера в 21:54
Происшествия

СМИ сообщили о госпитализации медиамагната Руперта Мердока

Медиамагната, владельца медиахолдингов 21st Century Fox и News Corporation Руперта Мердока госпитализировали из-за пневмонии.
Обновлено вчера в 19:36
Спорт

Российские саблистки стали чемпионками Европы по фехтованию

Обновлено вчера в 13:31
Политика

Зеленский отменил 200 указов предыдущих президентов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский постановил отменить 200 указов своих предшественников.
Обновлено вчера в 10:46
Спорт

Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным после критики фанатов

Обновлено вчера в 13:42
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