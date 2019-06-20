Экономика
Орешкин призвал остановить рост «пузыря» на рынке потребкредитовИзвестия 13:57
Ранее в июне Орешкин на ПМЭФ заявил, что темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы. По словам министра, рецессия может наступить в 2021 году, если обстановка на рынке потребкредитования не изменится.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 19:01, Вашингтон
Технологии
Утечка из экрана: в банках освоили простейший способ слива данных
В банках и МФО «Известиям» рассказали, что озабочены утечками персональных данных клиентов и делают все возможное для предотвращения сливов.
Обновлено в 17:02
Экономика
Лев Хасис вышел из капитала Сбербанка
В уставной капитал Сбербанка Хасис вошел в 2014-м году.
Обновлено в 16:26
Общество
Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату Путину
В ходе прямой линии президенту задали вопрос о низких доходах в регионах Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату президенту России Владимиру Путину во время ежегодной прямой линии.
Обновлено в 05:43
Политика
В ходе протестов в Тбилиси пострадали 16 человек
Обновлено в 16:52
Музыка
Французский музыкант Филипп Здар умер, выпав из окна
Участник известного дуэта Cassius диджей Филипп Здар погиб во Франции в результате несчастного случая.
Обновлено в 11:33
Транспорт
Бесплатный проезд по платной дороге обойдется в 2,5 тысячи рублей
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство России разработало поправки в КоаП РФ и Бюджетный кодекс о введении нового штрафа для автомобилистов — 2,5 тыс. руб. за несанкционированный проезд по платной дороге.
Обновлено в 03:50
Технологии
Произошёл сбой в работе Facebook Messenger
Больше всего жалоб на сбои в работе приложения поступает от американских и британских пользователей, но с неполадками столкнулись и жители многих других стран, сообщает сервис Downdetector.
Обновлено в 18:27
Шоу-бизнес
Сын Алибасова ответил на заявление отца о лишении его наследства
Бари Алибасов-младший прокомментировал недавние слова своего отца о том, что он хочет лишить его наследства.
Обновлено в 12:43
Наука
Шимпанзе впервые застали за поеданием пресноводных крабов
Ученые зарегистрировали в джунглях Гвинеи первый случай поедания шимпанзе пресноводных крабов, говорится в статье, опубликованной в Journal of Human Evolution.
Обновлено в 11:04
Футбол
Неймар не хочет возвращаться в Париж
В Испании сообщают, что нападающий ПСЖ Неймар больше не хочет иметь ничего общего с клубом и не намерен возвращаться в Париж.
Обновлено в 11:43
Шоу-бизнес
Мила Кунис и Эштон Катчер ответили на слухи о расставании
Популярная пара Мила Кунис и Эштон Катчер решили ответить людям, которые думают, что они расстались.
Обновлено в 08:55
Экономика
Власти разработали контуры новой пенсионной системы
Как отмечает издание, система индивидуального пенсионного капитала в следующем году должна сменить действующую накопительную пенсионную систему.
Обновлено в 15:12
Шоу-бизнес
Виторган не станет платить алименты Собчак
Пока Собчак с сыном от Максима Виторгана, который, кстати, будет проживать вместе с мамой, осталась в московской квартире.
Обновлено в 17:59
Общество
Плату за отопление изменят в зависимости от этажности
С 2020 года в России планируется изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено в 05:19
Футбол
Федор Кудряшов покинул турецкий «Истанбул Башакшехир»
Защитник сборной России Федор Кудряшов покинул турецкий футбольный клуб "Истанбул Башакшехир", в который он перешел минувшей зимой на правах свободного агента, подписав контракт на полгода.
Обновлено в 14:25
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон заподозрили в беременности
Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.
Обновлено в 11:44
Футбол
Паредес может вернуться в «Зенит»
Полузащитник французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Леандро Паредес может в ближайшее время вернуться в санкт-петербургский "Зенит", сообщает Sport24.
Обновлено в 17:02
Авто
Новый Nissan Juke получит спортивный дизайн
Как сообщают инсайдеры, Nissan Juke новой генерации построен на той же модульной архитектуре, что и Renault Clio.
Обновлено в 15:17
Экономика
Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган
Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.
Обновлено в 09:18
Шоу-бизнес
Шура пожаловался Ивлеевой на алкоголизм Хлебниковой
Певец Шура на шоу Анастасии Ивлеевой рассказал о своей борьбе с онкологическим заболеванием и о том, что уверен: к болезни привели злоупотребление алкоголем и наркотиками.
Обновлено в 05:34
Авто
Названы 4 достойных внедорожника с пробегом за 900 тысяч рублей
Как пишут эксперты, LAND ROVER FREELANDER можно назвать удачной моделью, но при выборе нужно быть очень внимательным, особенно в экземплярах с пробегом свыше 150 тыс. км. Почетное третье место у пикапа MITSUBISHI L200 2011–2013 годов.
Обновлено в 17:28
Происшествия
В Петербурге за взятку в 10 млн арестован оперативник ФСБ
Гарнизонный военный суд Петербурга отправил под домашний арест оперативника Кировского райотдела, которого подозревают в получении взятки в 10 млн рублей.
Обновлено в 16:30
Наука
Болезни зубов и десен связаны с повышенным риском рака печени
Болезни зубов и десен могут повышать риск развития не только рака печени, но и раковых заболеваний поджелудочной железы, а также всего желудочно-кишечного тракта и желчного пузыря.
Обновлено вчера в 06:11
Политика
ЕС допустил непризнание выдаваемых жителям Донбасса паспортов РФ
Евросоюз готов рассмотреть возможность непризнания российских паспортов, выдаваемых жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), говорится в заявлении, одобренном на саммите ЕС, который проходит в четверг, 20 июня, в Брюсселе.
Обновлено в 17:34
Хоккей
Кучеров стал самым ценным игроком сезона НХЛ
Обновлено вчера в 22:43