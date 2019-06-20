Экономика

Орешкин призвал остановить рост «пузыря» потребкредитовМосковский Комсомолец вчера в 13:48

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире "России 24" вновь поднял тему потребительских кредитов и призвал остановить разрастание "пузыря" в данном сегменте рынка. По мнению министра, это следует сделать в первую очередь.
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Россиян ограничат в кредитах: возможен рост финансового «пузыря»

Московский Комсомолец13:58

Министр экономического развития Максим Орешкин призывает остановить рост «пузыря» в потребительском кредитовании

Эхо Москвы05:35

Орешкин призвал остановить рост «пузыря» на рынке потребкредитов

Известиявчера в 13:57

Михаил Делягин объяснил, как остановить надувание кредитного пузыря

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Орешкин назвал «ужасной» ситуацию с микрофинансовыми организациями

Росбалтвчера в 13:47

Орешкин призвал остановить рост «пузыря» в потребительском кредитовании

Интерфаксвчера в 13:36

Орешкин ожидает сохранения рекордных темпов выдачи потребительских кредитов

ТАССвчера в 14:22
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Общество

В Московском зоопарке родились котята восточносибирских рысей

Обновлено в 00:26
Политика

Украинский вице-премьер предупредил об угрозе нового «майдана»

Замглавы правительства Украины Вячеслав Кириленко предупредил об угрозе нового «майдана» в стране в случае отмены закона о государственном языке.
Обновлено в 17:55
Политика

Путин ответил на критику «Единой России»

Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.
Обновлено вчера в 08:09
Спорт

Церемония открытия II Европейских игр началась в Минске

Торжественная церемония открытия II Европейских игр стартовала в пятницу на Национальном олимпийском стадионе "Динамо" в Минске.
Обновлено в 15:10
Политика

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала примерное количество находящихся в Грузии российских туристов.
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Политика

Штаб Навального показал, как «рисуют» подписи за Беглова

Обновлено в 13:18
Политика

Медведев ответил на обвинения президента Грузии

Премьер-министр Дмитрий Медведев ответил на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила Россию в организации протестов в стране.
Обновлено в 11:45
Армия и оружие

Иран не стал сбивать самолёт-разведчик США с людьми на борту

Командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции [КСИР] Амир Али Хаджизаде заявил, что Иран не стал сбивать патрульный самолёт P8 США, который летел рядом с беспилотником и нарушал воздушное пространство республики.
Обновлено в 13:22
Происшествия

Экс-главу Раменского района снова арестовали

Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Андрея Кулакова, который обвиняется в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, передает ТАСС.
Обновлено в 14:40
Политика

Дзюба выругался матом на «прямой линии» с Путиным

Обновлено в 04:44
Экономика

S&P: кредитоспособность «Уралсиба» и НФК остается без изменений после смерти мажоритарного акционера

Недавняя смерть мажоритарного акционера банка «Уралсиб» («В/В» со «стабильным» прогнозом) и банка «Национальная Факторинговая Компания» («В/В» со «стабильным» прогнозом) Владимира Когана не повлияет на кредитоспособность этих финансовых организаций.
Обновлено в 14:59
Происшествия

В Москве прошли задержания в общественном пространстве «Яма»

Обновлено в 16:10
Политика

США внесли в черный список пять компаний КНР

Министерства торговли США внесло в черный список пять китайских компаний.
Обновлено в 15:43
Автоспорт

Квят стал 15-м во второй практике Гран-при Франции

Российский пилот команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниил Квят показал 15-й результат в рамках второй практики Гран-при Франции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:18
Авто

Опубликован список самых надежных марок автомобилей

Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес

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Среди приглашенных гостей оказался и Максим Виторган, который, по словам очевидцев, мирно общался с Богомоловым в течение вечера, позабыв про былое соперничество и неприязнь.
Обновлено в 16:00
Политика

В Крыму зафиксировали рост турпотока с Украины

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Армия и оружие

Защитники Брестского вокзала не соглашались сдаваться

Сегодня Георгий расскажет вам о людях, в числе первых оказавших яростное сопротивление врагу, но почти забытых сейчас, оставшихся без наград, — защитниках Брестского вокзала.
Обновлено в 09:00
Здоровье

Как по ногтям и пальцам определить рак легких, рассказали медики

Специалисты в области медицины из Великобритании утверждают, что состояние пальцев ног и рук может указать на наличие рака легких.
Обновлено в 16:02
Футбол

«Спартак» объявил о переходе Понсе

ФК "Спартак" договорился с "Ромой" о трансфере 22-летнего аргентинского нападающего Эсекьеля Понсе.
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Политика

США обвинили Россию в притеснении «Свидетелей Иеговы»

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в притеснении членов религиозной группы «Свидетели Иеговы» (организация запрещена на территории России), передает «Интерфакс».
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Происшествия

Журналистка обвинила Трампа в изнасиловании

Журналистка американского журнала Elle Джин Кэррол обвинила президента США Дональда Трампа в изнасиловании.
Обновлено в 13:28
Происшествия

Соседи Бориса Джонсона вызвали полицию из-за женских криков

Лондонские правоохранители проверили дом главного претендента на пост британского премьера Бориса Джонсона после сообщений соседей о женских криках.
Обновлено в 17:32
Общество

В МВД хотят лишать автомобилистов прав без суда

Полномочия гаишников могут расширить – согласно новой инициативе МВД, инспекторы смогут принимать решение об ограничении действия водительских прав на месте, без суда.
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова вышла без штанов к детям в Кремле

"Миром правят деньги, Бузова в купальнике выступает в Кремле", - сокрушаются они. Ранее Ольга Бузова сообщила, что она популярнее Путина.
Обновлено в 02:31
Авто

В России будет расширен модельный ряд Chevrolet NIVA

В первом случае речь идет о расширении модельного ряда Chevrolet NIVA, а во втором – о локализации производства грузовых автомобилей.
Обновлено в 04:08
Армия и оружие

Россия утилизирует единственную подлодку Украины

Минобороны России планирует утилизировать украинскую подлодку "Запорожье", доставшейся от ВМС Украины после возвращения Крыма в состав России.
Обновлено в 10:57
Политика

В США предложили ввести санкции против госдолга России

Конгрессмены от Демократической партии США вновь предложили ввести санкции против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:28
Политика

Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины

Россия временно разрешила ввозить с Украины некоторые товары, которые попали под запрет в качестве ответа на санкции со стороны Киева.
Обновлено в 09:44
Гаджеты

Какие смартфоны Huawei обновятся до нового Android: список

Несмотря на неопределенную ситуацию, сложившуюся вокруг будущего Android для продукции Huawei, китайская фирма огласила список устройств, которые стоят в очереди на приоритетное получение Android 10 Q. В компании заверили, что следующую крупную версию ОС с фирменной оболочкой EMUI 10 совершенно точно получат 11 уже вышедших в продажу моделей.
Обновлено в 04:00
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