Экономика

Орешкин призвал остановить рост «пузыря» на рынке потребкредитовИзвестия 13:57

Ранее в июне Орешкин на ПМЭФ заявил, что темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы. По словам министра, рецессия может наступить в 2021 году, если обстановка на рынке потребкредитования не изменится.
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Орешкин: Рост «пузыря» потребкредитования надо остановить

REGNUM14:33

Орешкин призвал остановить рост «пузыря» в потребительском кредитовании

Интерфакс13:36

Орешкин призвал остановить рост «пузыря» на рынке потребкредитов

Известия13:57

Орешкин призвал остановить рост «пузыря» потребкредитов

Московский Комсомолец13:48

Орешкин назвал «ужасной» ситуацию с микрофинансовыми организациями

Росбалт13:47

Орешкин: Ситуация на рынке микрокредитования сложилась ужасная

Эхо Москвы14:00

Орешкин ожидает сохранения рекордных темпов выдачи потребительских кредитов

ТАСС14:22
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Политика

На инцидент с российскими депутатами в Грузии отреагировали в МИДе

Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин отреагировал на срыв работы Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Грузии.
Обновлено в 12:40
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Сына генерала ФСБ посадили на 10 лет из-за наркотиков

Сын генерала ФСБ Александра Здановича Евгений Зданович осужден на 10 лет колонии строгого режима за приготовление к продаже наркотиков – такое решение вынес Никулинский районный суд Москвы, передает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката осужденного Александра Иванова.
Обновлено в 15:27
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Путин анонсировал новые пособия на детей в 2020 году

С января 2020 года семьи со средним доходом в два прожиточных минимума начнут получать выплаты на ребенка в размере 10–11 тыс. рублей.
Обновлено в 06:54
Политика

Сенат США провел закрытые слушания по НЛО

Сенаторы США провели закрытые слушания по проблеме неопознанных летающих объектов (НЛО), сообщает в четверг, 20 июня, Politico.
Обновлено в 15:24
Происшествия

У Алибасова взяли анализы на психотропные вещества

Обновлено в 11:29
Гаджеты

Apple выпустила предупреждение для владельцев MacBook Pro 2015

20 июля Корпорация Apple выпустила предупреждение для владельцев MacBook Pro 2015: из-за перегрева у них может взорваться аккумулятор.
Обновлено в 14:29
Происшествия

Дисквалифицированная бегунья из Кении оказалась мужчиной

Обновлено в 08:10
Политика

Филарет восстановил Киевский патриархат

Прошлогодний "объединительный собор" раскольник назвал "собранием подписей за ликвидацию Киевского патриархата".
Обновлено в 10:15
Авто

Завод Ford во Всеволожске работает последний день

Со слов председателя, основная часть работников пройдет процедуру увольнения 24-26 июня.
Обновлено в 00:50
Политика

Зачем Зеленский отменил 200 указов бывших президентов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский со своей командой провел полную инвентаризацию указов предыдущих президентов страны.
Обновлено в 13:30
Музыка

На Youtube опубликована неизданная версия песни Фредди Меркьюри

Обновлено в 15:14
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Смолянка дозвонилась на «прямую линию» Владимиру Путину

Жительница Смоленской области Светлана Векшина задала вопрос президенту России Владимиру Путину, дозвонившись ему на «прямую линию».
Обновлено в 12:44
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В Петербурге появилась первая «вафельница»

Обновлено в 01:34
Политика

Путин ответил на предложение сделать Грудинина главой правительства

Президент России Владимир Путин во время прямой линии ответил на предложение сделать директора подмосковного АО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина премьер-министром.
Обновлено в 10:39
Шоу-бизнес

Мария Порошина показала шпагат вместе с дочерью

Мария Порошина вместе с дочерью села показала шпагат на пляже. Соответствующий снимок актриса опубликовала в Instagram.
Обновлено в 08:49
Политика

ЕС продлил санкции против России

Совет Евросоюза на год продлил санкции против России.
Обновлено в 09:09
Здоровье

Баталину возмутили платные консилиумы в онкодиспансере Саратова

Депутат Государственной думы России от Саратовской области Ольга Баталина опубликовала в своем Facebook пост о «новой платной услуге в онкодиспансере».
Обновлено в 10:35
Политика

Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады

Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, передает УНИАН.
Обновлено в 09:29
Политика

Новый мэр Риги отправлен в отставку через три недели после избрания

Новый мэр Риги Дайнис Турлайс лишился должности через три недели после избрания, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 12:07
Политика

Трамп прокомментировал возможность удара по Ирану

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос, готовят ли США удары по Ирану после нападения на танкеры в Оманском заливе и атаки на беспилотник.
Обновлено в 13:10
Политика

Зеленский назвал сумму, необходимую для восстановления Донбасса

Обновлено в 11:39
Общество

Дамба канала имени Москвы вновь дала течь в районе Тушина

В дамбе канала имени Москвы, которую в январе этого года прорвало в районе Тушинского моста, специалисты вновь обнаружили течь.
Обновлено в 15:42
Финансы

Курс евро опустился ниже 71 рубля впервые с апреля 2018 года

Курс евро на Московской бирже опустился ниже 71 рубля впервые с апреля 2018 года, свидетельствуют данные торгов в четверг, 20 июня.
Обновлено в 12:08
Транспорт

Бесплатный проезд по платной дороге обойдется в 2,5 тысячи рублей

В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство России разработало поправки в КоаП РФ и Бюджетный кодекс о введении нового штрафа для автомобилистов — 2,5 тыс. руб. за несанкционированный проезд по платной дороге.
Обновлено в 03:50
Происшествия

Кузнецова обратится в СК и прокуратуру по поводу ребенка из семьи геев

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова направит обращение в Следственный комитет России и прокуратуру с просьбой предоставить информацию о судьбе ребенка, воспитавшегося гей-парой.
Обновлено в 14:26
Шоу-бизнес

Сын Гуфа и Айзы Анохиной госпитализирован с сотрясением мозга

Во время несчастного случая Сэм получил сотрясение головного мозга. Его экстренно доставили в одну из московских клиник.
Обновлено в 08:54
Происшествия

Суд отправил под арест владельца «Русского молока» Бойко-Великого

В чем обвиняют Бойко-Великого Следствие считает Бойко-Великого причастным к хищению более 180 млн руб. и $929 тыс. из банка "Кредит-Экспресс", в котором предпринимателю и его семье принадлежал пакет в 10%.
Обновлено в 12:59
Футбол

Черчесов и Дзюба пришли на прямую линию с Путиным

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов и капитан команды Артём Дзюба приехали на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 05:22
Футбол

Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным

Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Авто

Новый Nissan Juke получит спортивный дизайн

Как сообщают инсайдеры, Nissan Juke новой генерации построен на той же модульной архитектуре, что и Renault Clio.
Обновлено в 15:17
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