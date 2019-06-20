Экономика

Орешкин призвал остановить рост «пузыря» на рынке потребкредитовИзвестия 13:57

Ранее в июне Орешкин на ПМЭФ заявил, что темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы. По словам министра, рецессия может наступить в 2021 году, если обстановка на рынке потребкредитования не изменится.
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Орешкин: Рост «пузыря» потребкредитования надо остановить

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Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
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Обновлено вчера в 23:04
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В уставной капитал Сбербанка Хасис вошел в 2014-м году.
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Паредес может вернуться в «Зенит»

Полузащитник французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Леандро Паредес может в ближайшее время вернуться в санкт-петербургский "Зенит", сообщает Sport24.
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В ходе прямой линии президенту задали вопрос о низких доходах в регионах Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату президенту России Владимиру Путину во время ежегодной прямой линии.
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Центральный районный суд Новокузнецка с участием шести присяжных заседателей вынес обвинительный вердикт в отношении трех курсантов ФСИН, обвиняемых в покушении на убийство однокурсницы.
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Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты

Строго говоря, у Креты уже есть аналог под маркой Kia: модель KX3 дебютировала еще в 2015 году, но представлена только на китайском рынке.
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Дисквалифицированная бегунья из Кении оказалась мужчиной

Обновлено в 08:10
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К дому Алибасова приехала полиция

К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».
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Любовница экс-супруга Ирины Пеговой требует от него пять миллионов

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Шура предложил «сброситься» на лечение Хлебниковой от алкоголизма

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Президент Украины Владимир Зеленский отменил 200 указов предыдущих президентов страны, сообщает ТАСС.
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Месси считает безумием невыход Аргентины из группы на Кубке Америки

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Напомним, Портнов занимал должность профессора кафедры конституционного права юридического факультета.
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Воронежские власти помогут детям женщины, погибшей в резонансном ДТП

Правительство Воронежской области окажет материальную помощь семье женщины, погибшей в ДТП в Хохольском районе 15 июня — тогда жертвами аварии стали восемь человек.
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Сенат США провел закрытые слушания по НЛО

Сенаторы США провели закрытые слушания по проблеме неопознанных летающих объектов (НЛО), сообщает в четверг, 20 июня, Politico.
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Премьер Малайзии назвал бездоказательными выводы следствия по MH17

Премьер-министр Малайзии в ходе своего выступления перед журналистами заявил, что правительство страны высказывает недоумение тем, почему следствие изначально обрастало политическими скандалами.
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«Яндекс» начал тестировать беспилотные автомобили на дорогах Москвы

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