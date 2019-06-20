Экономика

Орешкин призвал остановить рост «пузыря» на рынке потребкредитовИзвестия 13:57

Ранее в июне Орешкин на ПМЭФ заявил, что темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы. По словам министра, рецессия может наступить в 2021 году, если обстановка на рынке потребкредитования не изменится.
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Орешкин призвал остановить рост «пузыря» потребкредитов

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Путин отреагировал на «китовую тюрьму» в Приморье

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Обновление до EMUI 9.1 стало доступно для Honor 10 Lite и Honor 20i

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с украинскими олигархами о том, что они будут вкладывать в развитие экономики и социальной сферы.
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Момент для размещения крайне удачный – рынки очень позитивно восприняли заявление ФРС США, говорит директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-капитала» Владимир Брагин.
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Силы ПВО Саудовской Аравии сбили запущенный йеменскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Аллах" беспилотник.
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