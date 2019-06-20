Орешкин призвал остановить рост «пузыря» на рынке потребкредитовИзвестия 13:57

Ранее в июне Орешкин на ПМЭФ заявил, что темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы. По словам министра, рецессия может наступить в 2021 году, если обстановка на рынке потребкредитования не изменится.

Футбол Месси считает безумием невыход Аргентины из группы на Кубке Америки "Альбиселесте" рискует не выйти из своей группы, после двух матче имея в своем активе лишь одно очко. Однако Месси считает это безумием.

Транспорт В России могут ввести новый штраф для автомобилистов В России могут ввести новый штраф для автомобилистов. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Футбол СМИ: футболист «ПСЖ» Паредес может вернуться в «Зенит» Полузащитник сборной Аргентины по футболу Леандро Паредес может покинуть французский "Пари Сен-Жермен" и вернуться в петербургский "Зенит", сообщает Le Parisien.

Наука Как ученый из Китая открыл ящик Пандоры, отредактировав ДНК двух младенцев Где-то в Китае под наблюдением врачей и ученых растут Лулу и Нана — первые в истории дети, родившиеся из отредактированных человеком эмбрионов.

Финансы Международные резервы России выросли до максимума с 2014 года На 1 июня 2019 года объем золотых резервов ЦБ России в абсолютном выражении составлял 70,4 млн тройских унций, или 2,19 тыс. тонн.

Экономика ЦБ рассмотрит замену инвестора «Уралсиба» после смерти Когана Финансовый регулятор отметил, что в настоящее время наиболее актуальным является вопрос о замене инвестора в процессе финансового оздоровления банка.

Происшествия СК начал проверку в связи с жалобой Путину на плату за вывоз мусора Следователи организовали проверку после жалобы жителей села Семлёво Смоленской области в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным на взимание платы за вывоз мусора.

Общество Путин отреагировал на «китовую тюрьму» в Приморье Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг "китовой тюрьмы" Приморского края, где в заточении держались косатки и белухи.

Авто Завод Ford во Всеволожске работает последний день Со слов председателя, основная часть работников пройдет процедуру увольнения 24-26 июня.

Футбол «Спартак» заинтересован в полузащитнике «Лейпцига» Бруме Московский «Спартак» проявил интерес к португальскому хавбеку немецкого клуба «РБ Лейпциг» Арминду Бруме.

Авто Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.

Политика Предприниматель из Пензы пожаловался Путину на частые проверки В четверг, 20 июня, во время прямой линии с Владимиром Путиным к президенту обратился находящийся в студии предприниматель из Пензенской области, руководитель компании «Ванюшкины сладости» Николай Кузяков.

Гаджеты Обновление до EMUI 9.1 стало доступно для Honor 10 Lite и Honor 20i Для пользователей смартфонов Honor 10 Lite и Honor 20i стало доступно обновление до EMUI 9.1.

Политика Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам В октябре текущего года будут повышены пенсии военных пенсионеров, заявил президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии».

Шоу-бизнес Полина Гагарина отказалась в выходной день от макияжа Певица заработала себе свободный от работы день. Она опубликовала фото без макияжа в соломенной шляпе и купальнике.

Политика Зеленский отменил указ Ющенко о проблесковых маячках Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ экс-президента Виктора Ющенко, которым строго ограничивалась установка сигнальных проблесковых маячков на автомобилях.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон заподозрили в беременности Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.

Политика Зеленский заявил, что украинские олигархи согласились помочь стране Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с украинскими олигархами о том, что они будут вкладывать в развитие экономики и социальной сферы.

Происшествия В Ростовской области три подростка до смерти избили мужчину Правоохранители задержали трех подростков и 47-летнего мужчину, которые, по версии следствия, до смерти избили жителя Азова, сообщает управление СК по Ростовской области.

Футбол Сарри: хотел бы помочь Роналду побить новые рекорды Новый главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал, какие цели ставит перед собой в туринской команде.

Финансы ФРС США второй раз в этом году помогла России Момент для размещения крайне удачный – рынки очень позитивно восприняли заявление ФРС США, говорит директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-капитала» Владимир Брагин.