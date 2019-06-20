Экономика
Орешкин призвал остановить рост «пузыря» на рынке потребкредитовИзвестия 13:57
Ранее в июне Орешкин на ПМЭФ заявил, что темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы. По словам министра, рецессия может наступить в 2021 году, если обстановка на рынке потребкредитования не изменится.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 16:16, Вашингтон
Происшествия
У Алибасова взяли анализы на психотропные вещества
Обновлено в 11:29
Футбол
Месси считает безумием невыход Аргентины из группы на Кубке Америки
"Альбиселесте" рискует не выйти из своей группы, после двух матче имея в своем активе лишь одно очко. Однако Месси считает это безумием.
Обновлено в 03:43
Транспорт
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Обновлено в 03:20
Футбол
СМИ: футболист «ПСЖ» Паредес может вернуться в «Зенит»
Полузащитник сборной Аргентины по футболу Леандро Паредес может покинуть французский "Пари Сен-Жермен" и вернуться в петербургский "Зенит", сообщает Le Parisien.
Обновлено в 16:07
Политика
Грузинская оппозиция начала штурм парламента
Обновлено в 14:08
Наука
Как ученый из Китая открыл ящик Пандоры, отредактировав ДНК двух младенцев
Где-то в Китае под наблюдением врачей и ученых растут Лулу и Нана — первые в истории дети, родившиеся из отредактированных человеком эмбрионов.
Обновлено в 02:19
Финансы
Международные резервы России выросли до максимума с 2014 года
На 1 июня 2019 года объем золотых резервов ЦБ России в абсолютном выражении составлял 70,4 млн тройских унций, или 2,19 тыс. тонн.
Обновлено в 10:21
Экономика
ЦБ рассмотрит замену инвестора «Уралсиба» после смерти Когана
Финансовый регулятор отметил, что в настоящее время наиболее актуальным является вопрос о замене инвестора в процессе финансового оздоровления банка.
Обновлено в 14:47
Происшествия
СК начал проверку в связи с жалобой Путину на плату за вывоз мусора
Следователи организовали проверку после жалобы жителей села Семлёво Смоленской области в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным на взимание платы за вывоз мусора.
Обновлено в 13:57
Общество
Путин отреагировал на «китовую тюрьму» в Приморье
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг "китовой тюрьмы" Приморского края, где в заточении держались косатки и белухи.
Обновлено в 07:44
Авто
Завод Ford во Всеволожске работает последний день
Со слов председателя, основная часть работников пройдет процедуру увольнения 24-26 июня.
Обновлено в 00:50
Футбол
«Спартак» заинтересован в полузащитнике «Лейпцига» Бруме
Московский «Спартак» проявил интерес к португальскому хавбеку немецкого клуба «РБ Лейпциг» Арминду Бруме.
Обновлено в 07:14
Авто
Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos
Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
Обновлено в 04:34
Происшествия
«Фонтанка»: в Петербурге оперативника ФСБ отправили под домашний арест по делу о передаче взятки в 10 млн рублей
Петербургский гарнизонный военный суд отправил под домашний арест 33-летнего капитана ФСБ Кирилла Либена из Кировского районного отдела спецслужбы, сообщает «Фонтанка».
Обновлено в 15:25
Спорт
Загитова выступит на этапах Гран-при во Франции и Японии
Обновлено в 11:04
Политика
Предприниматель из Пензы пожаловался Путину на частые проверки
В четверг, 20 июня, во время прямой линии с Владимиром Путиным к президенту обратился находящийся в студии предприниматель из Пензенской области, руководитель компании «Ванюшкины сладости» Николай Кузяков.
Обновлено в 08:37
Гаджеты
Обновление до EMUI 9.1 стало доступно для Honor 10 Lite и Honor 20i
Для пользователей смартфонов Honor 10 Lite и Honor 20i стало доступно обновление до EMUI 9.1.
Обновлено вчера в 17:44
Политика
Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам
В октябре текущего года будут повышены пенсии военных пенсионеров, заявил президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии».
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес
Полина Гагарина отказалась в выходной день от макияжа
Певица заработала себе свободный от работы день. Она опубликовала фото без макияжа в соломенной шляпе и купальнике.
Обновлено в 14:30
Политика
Зеленский отменил указ Ющенко о проблесковых маячках
Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ экс-президента Виктора Ющенко, которым строго ограничивалась установка сигнальных проблесковых маячков на автомобилях.
Обновлено в 08:28
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон заподозрили в беременности
Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.
Обновлено в 11:44
Авто
Названы самые надежные автомобили в мире по версии J.D. Power
Обновлено в 10:05
Политика
Зеленский заявил, что украинские олигархи согласились помочь стране
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с украинскими олигархами о том, что они будут вкладывать в развитие экономики и социальной сферы.
Обновлено в 09:45
Происшествия
В Ростовской области три подростка до смерти избили мужчину
Правоохранители задержали трех подростков и 47-летнего мужчину, которые, по версии следствия, до смерти избили жителя Азова, сообщает управление СК по Ростовской области.
Обновлено в 14:00
Футбол
Сарри: хотел бы помочь Роналду побить новые рекорды
Новый главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал, какие цели ставит перед собой в туринской команде.
Обновлено в 05:51
Финансы
ФРС США второй раз в этом году помогла России
Момент для размещения крайне удачный – рынки очень позитивно восприняли заявление ФРС США, говорит директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-капитала» Владимир Брагин.
Обновлено в 07:21
Шоу-бизнес
Мила Кунис и Эштон Катчер прокомментировали слухи о своем расставании
Мила Кунис и Эштон Катчер поделились видео, которое многие приняли за признание неминуемости их развода.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие
Саудовская Аравия сбила беспилотник, запущенный из Йемена
Силы ПВО Саудовской Аравии сбили запущенный йеменскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Аллах" беспилотник.
Обновлено в 15:48