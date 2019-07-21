Политика
Орешкин призвал не спешить с единой валютой России и БелоруссииГазета.Ru 12:39
России и Белоруссии не надо спешить с решением вопроса о единой валюте, рассказал министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его интервью радиостанции "Эхо Москвы". По мнению министра, создание общей валюты, это последний этап интеграции.
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с чего всё началось
России и Беларусь к декабрю должны согласовать пакет мер по созданию единых условий хозяйствования предприятий двух стран, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью радиостанции "Эхо Москвы".Российская газета10:35
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