с чего всё началось

России и Белоруссии не надо спешить с решением вопроса о единой валюте, рассказал министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его интервью радиостанции "Эхо Москвы". По мнению министра, создание общей валюты, это последний этап интеграции.

Орешкин призвал не спешить с единой валютой России и Белоруссии

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