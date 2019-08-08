Энергетика
Орешкин призвал не бояться цены на нефть ниже 60 долларов за баррельРИА Новости вчера в 09:15
России не стоит бояться цены нефти ниже 60 долларов за баррель, действующее бюджетное правило нивелирует такие колебания, заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
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Орешкин заявил, что низкие цены на нефть не скажутся на экономике России
Ореанда-Новостивчера в 11:03
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 19:31, Вашингтон
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Две несогласованные акции — 27 июля и 3 августа — прошли в Москве после отказа Мосгоризбиркома допустить до выборов в городскую думу оппозиционных кандидатов из-за нарушений при сборе подписей.
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Энергетика
Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн
Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.
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Авто
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Погибшие в ДТП с автобусом под Новороссийском были жителями Челябинска
Опознаны трое погибших в ДТП внедорожника и автобуса под Новороссийском. Авария произошла вечером в среду, 7 августа.
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Футбол
BBC: «Манчестер Сити» арендует экс-вратаря сборной Англии Карсона
Как сообщает BBC, манкунианский клуб договорился об аренде 33-летнего футболиста.
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Здоровье
Жителей Краснодара атакует лихорадка Западного Нила
В Краснодаре официально подтверждены случаи лихорадки Западного Нила.
Обновлено в 11:24
Происшествия
В Бишкеке начался разгон сторонников Атамбаева с центральной площади
Сотрудники правоохранительных органов Киргизии начали оттеснять сторонников бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева с центральной площади в Бишкеке.
Обновлено в 13:30
Футбол
Кононов рассказал об изменениях в «Спартаке»
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов рассказал о планах руководства красно-белых на команду, передает Sport24.
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Общество
Минтруд предложил изменить правила начисления досрочной пенсии
По данным Минтруда, за период с 1 января 2015 года по 1 августа 2018 года рассмотрено 43204 подобных исков к ПФР.
Обновлено вчера в 11:59
Происшествия
В Калининграде сотрудника дежурной части полиции нашли мертвым
В Калининграде нашли мертвым сотрудника дежурной части отдела полиции по Московскому району. Об этом 8 августа сообщает ТАСС.
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Экономика
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К покупателям "люкса" аналитики относили тех людей, которые за предыдущие 12 месяцев (исследование проводилось с середины декабря 2018-го по 19 января 2019-го) потратили в среднем на персональные предметы роскоши € 39 тыс. Размер "чека" таких покупателей вырос за прошедший год — в 2017-м он составлял € 37 тыс. "Вес" блогеров в России оказался выше среднемирового уровня на 41%.
Обновлено в 17:00
Политика
Украина впустила в свое воздушное пространство российский самолет
Впервые с 2015 года Украина разрешила российскому самолету войти в свое воздушное пространство.
Обновлено в 17:20
Происшествия
Пенсионерка сутки отпугивала медведя рычанием в трясине
В Хабаровском крае пенсионерка застряла в болоте и на протяжении полутора суток отпугивала медведя рычанием.
Обновлено в 09:27
Экономика
Исследование Antal: зарплату в этом году повысили максимальному за пять лет числу россиян
Повышение зарплаты было в этом году у максимального за пять лет числа россиян.
Обновлено в 11:47
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Угнать за секунды: названы самые «легкодоступные» автомобили
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Здоровье
Число больных раком детей в России достигло исторического максимума
Число детей со злокачественными образованиями под диспансерным наблюдением в 2018 году составило 26 955 человек, следует из данных Росстата, которые приводит Rambler News Service.
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Экономика
Правительство согласовало расчет тарифов на воду и тепло по эталону
Правительство РФ согласовало план перехода на расчет тарифов на водо- и теплоснабжение и водоотведение по методу эталонных затрат.
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Маколей Калкин отреагировал на планы переснять «Один дома»
Исполнитель роли Кевина Маккалистера в комедии "Один дома" Маколей Калкин посмеялся над планами Disney переснять картину.
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ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»
Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
Обновлено в 05:47
Экономика
«Ведомости» узнали о планах Минфина сократить функции министерств
Минфин РФ планирует повысить эффективность органов госуправления путем избавления министерств от части функций, сообщили «Ведомости» со ссылкой на проект Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020–2022 годы.
Обновлено в 03:09
Общество
МЧС предупреждает о ливне и сильном ветре в Москве
Ливень и шквалистый ветер ожидаются в четверг вечером в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.
Обновлено в 09:39
Кино
Universal отозвала рекламу нового триллера после стрельбы в США
Студия Universal Pictures отложила маркетинговую кампанию нового триллера "Охота" о том, как американцы охотятся на других американцев из спортивного интереса.
Обновлено в 06:11