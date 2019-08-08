Энергетика
Орешкин призвал не бояться цены на нефть ниже 60 долларов за баррельРИА Новости вчера в 09:15
России не стоит бояться цены нефти ниже 60 долларов за баррель, действующее бюджетное правило нивелирует такие колебания, заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
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Орешкин заявил, что низкие цены на нефть не скажутся на экономике России
Ореанда-Новостивчера в 11:03
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 01:11, Вашингтон
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