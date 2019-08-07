Энергетика
Орешкин призвал не бояться цены на нефть ниже 60 долларов за баррельРИА Новости 09:15
России не стоит бояться цены нефти ниже 60 долларов за баррель, действующее бюджетное правило нивелирует такие колебания, заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
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Орешкин считает, что РФ не стоит бояться цены на нефть ниже 60 долларов за баррель
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