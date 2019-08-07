России не стоит бояться цены нефти ниже 60 долларов за баррель, действующее бюджетное правило нивелирует такие колебания, заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Орешкин призвал не бояться цены на нефть ниже 60 долларов за баррель

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