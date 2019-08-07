Энергетика
Орешкин призвал не бояться цены на нефть ниже 60 долларов за баррельРИА Новости 09:15
России не стоит бояться цены нефти ниже 60 долларов за баррель, действующее бюджетное правило нивелирует такие колебания, заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 22:08, Вашингтон
Политика
Власти Венесуэлы прервали переговоры с оппозицией
Как сообщалось, как минимум два раунда непрямых переговоров между властями Венесуэлы и представителями оппозиции прошли в мае текущего года в Осло при посредничестве правительства Норвегии, новый этап диалога начался в начале июля на Барбадосе.
Обновлено в 21:23
Происшествия
Сторонники Атамбаева отбили атаку спецназа
Сторонники экс-президента отбили атаку спецназа, которая началась несколько часов назад в селе Кой-Таш Чуйской области, сообщает ТАСС со ссылкой на штаб бывшего главы государства.
Обновлено в 13:11
Общество
Пришедших с сыном на незаконную акцию хотят лишить родительских прав
Обновлено вчера в 08:35
Кино
Квентин Тарантино прогулялся по Кремлю
Американский кинорежиссер Квентин Тарантино 6 августа прибыл в Москву. Тарантино встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским.
Обновлено вчера в 14:57
Происшествия
В ДТП под Новороссийском внедорожник упал с обрыва вместе с автобусом
Число погибших в результате ДТП с автобусом под Новороссийском возросло до четырех, среди них двое детей.
Обновлено в 17:35
Политика
Памфилова оценила возможность вотума недоверия главе Мосгоризбиркома
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова на встрече с представителями КПРФ допустила возможность рассмотрения вопроса о вотуме недоверия руководителю Мосгоризбиркома Валентину Горбунову, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 13:39
Наука
Изобретен первый персональный звуковой проектор
Ученые разработали первый в мире звуковой проектор, который способен отследить перемещение конкретного человека и создавать рядом с ним звуковую сферу для передачи индивидуальных аудиосообщений.
Обновлено вчера в 16:34
Экономика
В Красноярском крае оценили ущерб от лесных пожаров
По информации красноярского Лесопожарного центра, в среду в Красноярском крае действует 110 лесных пожаров на общей площади 859 006 гектаров, в том числе в зоне контроля 80 на площади 844 002 гектаров.
Обновлено в 04:10
Происшествия
В Магадане застрелили медведя, зашедшего в центр города
Юный медведь зашел в Магадан, добежал до центра города и был застрелен у одной из школ, сообщили РИА Новости представители охотуправления правительства региона и управления МВД.
Обновлено в 21:04
Наука
Употребление кофе не сказалось на крепости сна
Употребление кофе и чая перед сном никак не сказалось на крепости сна.
Обновлено в 16:58
Политика
Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского
По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено в 05:52
Армия и оружие
Bell готовится адаптировать гражданские конвертопланы под военные нужды
БПЛА V-247 Vigilant Гражданские технологии - военным Генеральный директор компани Митч Снайдер отметил, что вооруженным силам, вероятно, понадобится модернизированный Nexus с большей "дальностью полета и большей полезной нагрузкой", но "когда у вас будет очень тихий самолет или конвертоплан, всегда будет возможность сделать из него военную версию".
Обновлено в 17:03
Гаджеты
Samsung представил новый флагманский смартфон
Компания Samsung представила две версии своего флагманского смартфона: обычный Galaxy Note 10 и большой Galaxy Note 10+.
Обновлено в 21:19
Футбол
«Барселона» обыграла «Наполи» в товарищеском матче
Обновлено в 22:00
Интернет
Atos установит в дата-центрах Google Cloud серверы Bullsequana S
Компания установит на объектах высокопроизводительные серверы Bullsequana S, что позволит заказчикам обрабатывать свои рабочие нагрузки Oracle и воспользоваться всеми преимуществами платформы Google Cloud Platform (GCP).
Обновлено в 10:00
Здоровье
Эксперт ВОЗ рассказал, можно ли получить рак легких от кальяна
Одной из основных предотвратимых причин заболевания раком легких у человека является употребление табака.
Обновлено в 20:35
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов сделал видео в честь двенадцатилетия сына
В честь двенадцатилетия мальчика актер опубликовал в Instagram видео, составленное из фотографий его жены Ольги Дроздовой и наследника.
Обновлено в 09:55
Политика
WSJ назвала возможных кандидатов на пост посла США в России
Спецпредставитель по КНДР Стивен Бигэн и посол США в Германии Ричард Гренелл входят в число возможных кандидатов на пост посла Соединенных Штатов в Москве.
Обновлено в 11:34
Происшествия
Задержан насильник 13-летней девочки в Иркутске
Полицейские и следователи Иркутска задержали насильника 13-летней девочки, который 4 августа надругался над школьницей в лесу, недалеко от поселка Западный в Иркутском районе.
Обновлено в 06:34
Армия и оружие
США назвали китайские таблетки угрозой для американских военных
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает растущее использование активных ингредиентов китайского производства в лекарствах, принимаемых американскими военными и гражданским населением, как угрозу национальной безопасности.
Обновлено в 20:57
Политика
В бундестаге призвали благодарить русских
В бундестаге заявили, что немцы должны благодарить русских, которые предотвратили множественные убийства.
Обновлено в 21:50
Общество
Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
Обновлено вчера в 10:46
Общество
Власти сообщили о штатной работе транспорта в Приморье после шторма
Тропический шторм "Франциско", смещаясь вдоль южного побережья Приморья, ночью четверга принёс в регион до 60% месячной нормы осадков.
Обновлено в 20:24
Политика
Япония отказалась принять протест России по вопросу Южных Курил
Суга прокомментировал ноту протеста, врученную в минувший вторник японскому послу в РФ Тоёхисе Кодзуки замглавы МИД России Игорем Моргуловым, заявив, что Токио не принимает этот протест, считая такие представления со стороны Москвы неприемлемыми.
Обновлено в 04:19
Политика
Кличко намерен снова баллотироваться на пост мэра Киева
Мэр Киева Виталий Кличко в интервью украинскому изданию «Левый берег» заявил, что будет баллотироваться на новый срок.
Обновлено в 15:34
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $57
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,78% - до $56,71 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 16:50 мск.
Обновлено в 09:26
Гаджеты
Xiaomi выпустит смартфон со 108-мегапиксельной камерой
48-мегапиксельных смартфонов на рынке хватает: "глазастые" камеры установлены, например, в OnePlus 7 Pro, Redmi Note 7 и Honor View 20.
Обновлено в 07:06
Технологии
«Гагаринский старт» на Байконуре закроют на модернизацию
«Гагаринский старт» на космодроме Байконур модернизируют для пусков новых ракет «Союз-2» к 2023 году, сообщили «РИА Новости» в аэрокосмическом комитете Министерства аэрокосмической промышленности Казахстана (Казкосмос).
Обновлено в 21:59