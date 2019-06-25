Экономика

Орешкин предупредил о затяжном мировом кризисеBFM.ru вчера в 13:15

Следующий мировой экономический кризис может стать затяжным. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, передает РИА Новости. Он пояснил, что вероятный кризис не будет связан с достаточностью банковского капитала или проблемами в финансовом секторе.
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Орешкин рассказал о будущем мировом кризисе

РИА Новостивчера в 12:27

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Орешкин рассказал о следующем затяжном кризисе

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Коммерсантъвчера в 09:34

Орешкин заявил о необходимости создания новой модели глобализации

Rambler News Serviceвчера в 09:01

Орешкин: Россия готова к возможному кризису из-за торговой войны США и Китая

ТАССвчера в 05:40
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Народный артист СССР Олег Басилашвили резко высказался о конфликте России с Грузией. Актер сделал заявление для СМИ.
Обновлено в 06:39
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Пройдут годовые общие собрания акционеров "ФСК ЕЭС", "М.Видео", "АЛРОСА" и "Михайловского ГОКа".
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«Сотрудники силовых ведомств ДНР задержали группу террористов, направленных в Донецк для физического устранения высокопоставленных руководителей силовых ведомств государства», — сообщили в пресс-службе.
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Ранее возлюбленная Влада Топалова признавалась, что именно муж настоял на организации свадебного торжества.
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Уголовное дело об оказании опасных услуг возбуждено на Кубани в связи с отравлением жителей поселка, предположительно, водой, следователи изъяли образцы воды для исследования, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
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Курс грузинской валюты снизился до исторического минимума

Как сообщает Нацбанк Грузии, доллар укрепился к лари примерно на 1,4%, а официальный курс грузинской валюты достиг минимального значения с момента её введения в 1995 году.
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"Назначить Кориневича Антона Александровича постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым", - говорится в указе главы государства от 25 июня.
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Матч начнется в 19:00 по московскому времени. Первый межсезонный турнир «Кубок Матч Премьер» выиграл именно московский «Спартак».
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В ЛНР заявили об отступлении Украины с позиций в Донбассе

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Названа рекордная скорость при нарушении на Крымском мосту

На Крымском мосту размещены десять комплексов фотофиксации нарушений, а дорожная обстановка в онлайн-режиме отображается в центре управления движением на таманском берегу.
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Исследователи из Ноттингемского университета в Великобритании пришли к заключению, что кофе помогает бороться с диабетом и ожирением.
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Авиаперелеты в Грузию из России подорожали на треть.
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Угрозу задержки «Северного потока-2» сочли реальной

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