Экономика
Орешкин предупредил о затяжном мировом кризисеBFM.ru вчера в 13:15
Следующий мировой экономический кризис может стать затяжным. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, передает РИА Новости. Он пояснил, что вероятный кризис не будет связан с достаточностью банковского капитала или проблемами в финансовом секторе.
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Политика
Порошенко закидали дымовыми шашками во время выступления
Во время выступления в городе Стрый Львовской области неизвестные начали бросать дымовые шашки в экс-президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 22:48
Политика
NYT сообщила об обходе компаниями из США запрета на торговлю с Huawei
Несколько американских ИТ-компаний продолжили продавать свою продукцию китайской Huawei, несмотря на запрет властей США, пишет газета The New York Times со ссылкой на несколько источников.
Обновлено вчера в 20:15
Транспорт
Водители автомобилей с грязными номерами могут лишиться прав
Водитель, который намеренно закрыл госзнак листом бумаги либо замазал его грязью или снегом, может быть оштрафован на сумму до 5 тысяч рублей или же наказан лишением прав.
Обновлено в 01:35
Общество
Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 08:59
Происшествия
В Харькове вернули таблички с названием проспекта маршала Жукова
Неизвестные в ночь на среду поменяли таблички с названием проспекта Григоренко на проспект маршала Жукова в Харькове, передает местное издание "UA:Харьков".
Обновлено в 02:19
Политика
Суд обязал ЦИК Украины пересмотреть документы партии Саакашвили
Шестой апелляционный административный суд обязал ЦИК Украины повторно рассмотреть документы партии экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «Движение новых сил» для регистрации на выборы в Верховную раду.
Обновлено вчера в 19:52
Общество
Расширен список селян, которым положена прибавка к пенсии
Список пенсионеров в сельской местности, которым положена 25-процентная прибавка к пенсии, расширен постановлением правительства, которое сегодня подписал премьер-министр.
Обновлено вчера в 11:30
Политика
Комитет ПАСЕ предложил вернуть российской делегации ее полномочия
Комитет по мониторингу Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) рекомендовал вернуть российской делегации ее права, но выдвинул для этого ряд условий, говорится в соответствующей резолюции.
Обновлено в 03:05
Политика
Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича
Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено вчера в 17:39
Шоу-бизнес
У отца Юлии Началовой обнаружили рак
Отец Юлии Началовой признался, что тогда все было как во сне, потому что они были невменяемы после смерти дочери.
Обновлено вчера в 14:12
Общество
Алибасов прокомментировал сообщения о своей частичной потере памяти
Продюсер Бари Алибасов прокомментировал телеканалу «Москва 24» сообщения о частичной потере памяти у него.
Обновлено в 01:07
Кино
Скончался режиссер Валерий Харченко
Обновлено вчера в 23:23
Политика
Манукян жестко ответил Кикабидзе на слова о «Кремле-оккупанте»
В своей беседе с ФАН член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян, имеющий грузинские корни, выразил мнение, что если бы сейчас был жив Фрунзик Мкртчян, то он "сгорел бы со стыда" после слов своего партнера по фильму "Мимино" Вахтанга Кикабидзе.
Обновлено вчера в 19:57
Авто
Audi презентовала обновленный кроссовер Audi Q7
Немецкий автопроизводитель представил обновленный кроссовер Audi Q7.
Обновлено в 00:06
Происшествия
В петербургском ресторане бизнесмена обокрали на 2,5 миллиона рублей
Сумма ущерба составила 2,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и Ленобласти.
Обновлено в 02:59
Происшествия
В Кузбассе ребёнок качался на тарзанке и погиб
В Кузбассе ребёнок погиб, качаясь на самодельной тарзанке. Об этом Сибдепо рассказал осведомлённый источник.
Обновлено в 01:35
Экономика
Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова ушла из компании
Обновлено в 03:10
Авто
Кроссовер Geely Boyue показал, каким станет новый Geely Atlas
Geely Atlas, который известен в Поднебесной под именем Boyue, претерпел в прошлом году небольшой рестайлинг, а скоро на рынок выйдет еще раз обновленная модель, при этом вторая модернизация оказалась масштабнее, а в названии появилась приставка Pro.
Обновлено вчера в 06:05
Футбол
Гендиректор «Спартака»: Глушаков получил меньше 100 миллионов
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн опроверг информацию о том, что бывший полузащитник красно-белых Денис Глушаков получил от клуба 100 млн рублей за разрыв соглашения.
Обновлено в 02:11
Армия и оружие
Строительство первого российского вертолетоносца начнется в 2021 году
«В ГПВ-2027 включены два УДК, аванпроект подготовлен, техническое проектирование начнется в 2020 году, строительство головного корабля — в 2021 году», — сообщил собеседник агентства в кулуарах международного военно-технического форума «Армия-2019».
Обновлено в 02:26
Здоровье
Тюменские хирурги удалили 15-килограммовую опухоль мужчине
Обновлено в 01:35
Политика
Рябков заявил о лишённом тормозов давлении США на Иран
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США оказывают ожесточённое и лишённое тормозов давление на Иран.
Обновлено в 02:05
Происшествия
В Новосибирске на улице застрелили мужчину
В Новосибирске разыскивают неизвестного, который застрелил мужчину на одной из центральных улиц города.
Обновлено в 00:54
Футбол
Буффон может вернуться в «Ювентус»
Обновлено вчера в 23:54
Армия и оружие
Жертвами неудавшегося мятежа в Эфиопии стали 19 человек
19 человек стали жертвами неудавшегося мятежа в Эфиопии.
Обновлено в 02:34
Политика
Виктория Скрипаль подозревает экс-офицера ГРУ в сговоре с Лондоном
Родственница Сергея Скрипаля уверена, что бывший офицер ГРУ и его дочь находятся под тщательным контролем и в разных местах.
Обновлено в 01:41
Общество
Голикова назвала количество набравших 100 баллов на ЕГЭ выпускников
Обновлено 24 июня в 09:43
Политика
Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа
Обновлено вчера в 16:31
Армия и оружие
В ЛНР заявили об отступлении Украины с позиций в Донбассе
Обновлено вчера в 16:52
Экономика
Nissan могут оштрафовать на $22 млн по делу Карлоса Гона
Комиссия по контролю за сделками на фондовом рынке Японии изучает вопрос о том, чтобы наложить на корпорацию Nissan штраф в размере около $22 млн за то, что допустила финансовые махинации ее бывшего руководителя Карлоса Гона, сообщает Kyodo.
Обновлено в 00:59