Экономика
Орешкин предупредил о затяжном мировом кризисеBFM.ru вчера в 13:15
Следующий мировой экономический кризис может стать затяжным. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, передает РИА Новости. Он пояснил, что вероятный кризис не будет связан с достаточностью банковского капитала или проблемами в финансовом секторе.
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Транспорт
Водители автомобилей с грязными номерами могут лишиться прав
Водитель, который намеренно закрыл госзнак листом бумаги либо замазал его грязью или снегом, может быть оштрафован на сумму до 5 тысяч рублей или же наказан лишением прав.
Обновлено в 01:35
Общество
В России могут снизить возраст совершеннолетия
Глава Росмолодежи Александр Бугаев заявил, что в России можно говорить о предпосылках для снижения возраста совершеннолетия с 18 лет.
Обновлено вчера в 22:45
Экономика
Правительство выделит 10 млрд рублей на поддержку российского авторынка
Мантуров, в свою очередь, проинформировал, что в 2019 году на реализацию указанных программ было выделено 10,4 млрд рублей.
Обновлено в 04:37
Здоровье
Выявленных при въезде в РФ инфекционных больных стало втрое больше
Около 3 тыс. инфекционных больных было выявлено при пересечении российской границы в 2018 году.
Обновлено в 00:44
Экономика
Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию
Обновлено в 04:39
Происшествия
В Саратове предотвратили теракт
В Саратове ФСБ предотвратила теракт в людном месте, который планировал совершить член "Исламского государства"*, сообщает Центр общественных связей службы безопасности.
Обновлено в 03:31
Политика
Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о Грузии и России
Член Севета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова советского и грузинского актера Вахтанга Кикабидзе о массовых протестах в Грузии и отношениях с Россией.
Обновлено в 03:26
Происшествия
В Ленобласти один рыбак зарезал другого из-за места для рыбалки
Преступление произошло в ходе конфликта за место для рыбалки.
Обновлено в 04:18
Музыка
Погиб гитарист группы «Песняры» Аркадий Ивановский
Обновлено в 04:44
Кино
Умер актер и режиссер Валерий Харченко
Обновлено в 03:41
Транспорт
МВД обновляет правила регистрации транспортных средств
Фото: АГН Москва МВД России разработало проект приказа, которым изменяются правила регистрации автомобилей и мотоциклов.
Обновлено в 04:25
Происшествия
Двое военнослужащих погибли при десантировании в Крыму
Обновлено в 03:53
Космос
Визуализация данных может раскрыть природу Вселенной
Новый метод, который исследователи использовали для визуализации моделей Вселенной, может помочь решить некоторые из величайших загадок физики, такие как природа темной энергии или вероятные характеристики других вселенных.
Обновлено в 02:47
Гаджеты
Intel готовится продать крупный пакет патентов, имеющих отношение к технологиям связи
Примерно 8500 патентов могут быть выставлены на продажу, при этом, Intel останется держателем наиболее ценных патентных решений.
Обновлено в 00:30
Политика
Савченко баллотируется в Раду от Донбасса
Обновлено в 03:15
Общество
Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями»
Ранее мэр Владивостока Олег Гуменюк во время выступления в городском лицее отправил выпускников "в последний путь", оговорившись из-за волнения, при этом тут же поправился.
Обновлено в 03:37
Происшествия
Суд продлил меру пресечения еще двум сестрам Хачатурян
Обновлено в 04:01
Политика
СБУ задержала воевавшего в Донбассе производителя водки
Вместе с СБУ задержали гражданина Держака, замдиректора и сына владельца „Луга-Нова“ — одного из основных спонсоров террористов из „ЛНР“.
Обновлено в 04:35
Происшествия
Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии
Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 16:26
Политика
Слуцкий не набрал голоса для избрания вице-спикером в ПАСЕ
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий не получил необходимое количество голосов для избрания вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), передает ТАСС.
Обновлено в 04:25
Происшествия
Тюменские врачи удалили у пациента опухоль весом 15 кг
Обновлено в 02:21
Технологии
«Ростелеком» заявил о рекордном числе хакерских атак на «Прямую линию»
Количество хакерских атак на сайт и ресурсы «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным в 2019 году оказалось рекордным за все время проведения президентских «линий» в России, сообщила пресс-служба «Ростелекома».
Обновлено в 04:00
Политика
Кличко обжалует отмену присвоения проспектам имен Бандеры и Шухевича
Ранее Окружной административный суд Киева отменил решение горсовета о присвоении этим проспектам имен Бандеры и Шухевича.
Обновлено в 04:25
Культура
Программа «Культурные нормативы для школьников» появится с 1 сентября
Межведомственная программа Минкультуры и Минпросвещения «Культурные нормативы для школьников» начнется 1 сентября текущего года в восьми пилотных российских регионах.
Обновлено в 00:42
Авто
Опубликованы рублевые прайсы на обновленный Changan CS35
Новая генерация китайского кроссовера Changan CS35 появится на территории РФ уже через несколько месяцев.
Обновлено в 04:46
Армия и оружие
В Конгрессе США предложили запретить Трампу воевать с Ираном
Два американских конгрессмена предложили поправку к военному бюджету, запрещающие президенту США Дональду Трампу начинать военную операцию против Ирана, говорится в официальном заявлении одного из инициаторов поправки демократа Ро Ханны.
Обновлено вчера в 22:47
Политика
Комитет ПАСЕ предложил вернуть российской делегации ее полномочия
Комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) рекомендовал вернуть российской делегации ее права, но выдвинул ряд условий.
Обновлено в 03:48
Происшествия
В Харькове вернули таблички с названием проспекта маршала Жукова
Неизвестные в ночь на среду поменяли таблички с названием проспекта Григоренко на проспект маршала Жукова в Харькове, передает местное издание "UA:Харьков".
Обновлено в 02:19
Музыка
В Орле на площади Ленина состоится концерт Хора Турецкого
Обновлено в 04:08