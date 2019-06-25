Экономика

Орешкин предупредил о затяжном мировом кризисеBFM.ru 13:15

Следующий мировой экономический кризис может стать затяжным. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, передает РИА Новости. Он пояснил, что вероятный кризис не будет связан с достаточностью банковского капитала или проблемами в финансовом секторе.
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Орешкин рассказал о своём видении будущего мирового кризиса

RT на русском13:54

Орешкин рассказал, каким будет новый экономический кризис

Коммерсантъ09:34

Орешкин рассказал о следующем затяжном кризисе

Газета.Ru12:51

Орешкин рассказал о будущем мировом кризисе

РИА Новости12:27

Орешкин рассказал о грядущем мировом кризисе

News.ru14:33

Орешкин заявил о необходимости создания новой модели глобализации

Rambler News Service09:01

Орешкин: Россия готова к возможному кризису из-за торговой войны США и Китая

ТАСС05:40
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Экономика

Грузинский лари упал до исторического минимума

Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
Обновлено в 11:54
Политика

В Иллинойсе легализовали марихуану

Американский штат Иллинойс стал 11-м штатом США, где легализовали марихуану, сообщил губернатор штата Джей Роберт Прицкер.
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Политика

В Крыму сформируют новый десантно-штурмовой полк

Новый десантно-штурмовой полк планируется создать в Крыму в структуре 7-й десантно-штурмовой дивизии, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
Обновлено в 09:40
Происшествия

Грабитель подмешивал своим жертвам наркотик в Испании

Испанская полиция задержала в Мадриде мужчину, который в барах и на дискотеках подмешивал в напитки своих жертв наркотик, после чего отправлялся с ними домой и грабил квартиры.
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Футбол

Гол Азмуна принес «Зениту» победу над «Левски»

Обновлено в 14:17
Футбол

Тен Хаг: «Промес был лучшим в „Спартаке“, он может помочь „Аяксу“»

Главный тренер "Аякса" Эрик Тен Хаг прокомментировал покупку клубом полузащитника "Севильи" Квинси Промеса.
Обновлено в 14:24
Авто

В Новосибирске продают губернаторскую «Волгу» с мотором от Toyota

В Новосибирске выставили на продажу «губернаторскую» ГАЗ-3111 «Волга» с 2,7-литровым мотором Toyota.
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Авто

Британец на тракторе установил новый мировой рекорд скорости

В Великобритании слегка модернизированный трактор JCB Fastrac показал скорость в 167 км/ч, что является рекордной для такого типа транспортных средств.
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес

У отца Началовой рак кишечника, сообщили на Первом канале

У отца Юлии Началовой был обнаружен рак кишечника.
Обновлено в 13:36
Здоровье

Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Происшествия

Начальник СИЗО Ярославля уволился на фоне жалоб от арестантов

Евгений Соловьев, начальник СИЗО № 1 Ярославля, покинул пост по собственному желанию, сообщила РБК пресс-секретарь регионального управления ФСИН Анна Частухина.
Обновлено в 13:49
Политика

Порошенко забросали дымовыми шашками на встрече с избирателями

Святослав Цеголко, пресс-секретарь бывшего президента Украины Петра Порошенко, сообщил в Facebook, что неизвестные метнули несколько дымовых шашек, когда политик встречался с избирателями в городе Стрый во Львовской области.
Обновлено в 15:32
Политика

В ПАСЕ проголосовали за возвращение России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии.
Обновлено в 03:09
Армия и оружие

В ОАК рассказали о работе над созданием истребителя шестого поколения

Российская наука и промышленность работают над созданием задела по истребителям шестого поколения, сообщил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.
Обновлено в 08:02
Интернет

Хакеры нашли способ обходить двухфакторную аутентификацию

Хакеры нашли способ получить доступ к одноразовым паролям для обхода двухфакторной аутентификации.
Обновлено в 16:16
Происшествия

Полиция назвала число пострадавших от действий московского отравителя

От действий мужчины, подозреваемого в отравлении жителей Москвы газировкой, пострадали не менее 10 человек.
Обновлено в 15:45
Происшествия

Медсестра привязала ребенка к кровати в московской больнице

В московской больнице медсестра пыталась привязать ребенка к кровати. Видео, снятое в палате, было размещено в соцсетях.
Обновлено в 08:15
Политика

Роспотребнадзор забродил вокруг вина

Получить оперативный комментарий в минсельхозе Грузии не удалось. В Auchan сообщили "Ъ", что грузинские вина занимают не более 8% категории.
Обновлено в 14:16
Музыка

10 лет со дня смерти Майкла Джексона: фото, которые останутся в веках

Обновлено в 02:16
Здоровье

Как питаться при преддиабете, подсказали диетологи

Обновлено в 09:12
Политика

Переименование Московского проспекта в проспект Бандеры разделило Киев

Окружной административный суд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта в проспект Степана Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено в 16:13
Политика

Суд удовлетворил жалобу Савченко на свой арест

Конституционный суд Украины удовлетворил жалобу народного депутата Надежды Савченко о признании неконституционной статьи, по которой она была арестована.
Обновлено в 12:37
Политика

Трамп пригрозил Ирану уничтожением

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "огромной силой" вплоть до уничтожения в случае атаки против Соединенных Штатов.
Обновлено в 11:38
Экономика

Доходы по вкладам в драгметаллах предлагают освободить от уплаты НДФЛ

Законопроект об освобождении от уплаты подоходного налога доходов, которые граждане получают с обезличенных металлических счетов внесла в Госдуму группа сенаторов во главе с вице-спикером Совфеда Евгением Бушминым, передаёт корреспондент ИА REGNUM 25 июня.
Обновлено в 10:50
Путешествия

Сергей Иванов предложил ограничить поездки туристов на Байкал

Обновлено в 16:06
Политика

Филарет заявил о создании синода Киевского патриархата

Глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриарха Филарет заявил, что УПЦ КП создала синод, не относящийся к неканонической Православной церкви Украины.
Обновлено в 10:36
Авто

Новый Land Rover Defender рассекречен на фото его «приборки»

В Сети ранее опубликовывали только шпионские снимки нового британского внедорожника. Также про него рассказывал сам автопроизводитель.
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Происшествия

В Костромской области произошёл пожар в детском лагере

Обновлено в 15:58
Общество

Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей

Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 14:45
Энергетика

Минэнерго и Минфин договорились о механизме компенсации нефтяникам

Минэнерго и Министерство финансов России согласовали источники компенсации нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок в рамках демпфирующего механизма на 2020 год.
Обновлено в 14:11
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