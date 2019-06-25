Экономика
Орешкин предупредил о затяжном мировом кризисеBFM.ru вчера в 13:15
Следующий мировой экономический кризис может стать затяжным. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, передает РИА Новости. Он пояснил, что вероятный кризис не будет связан с достаточностью банковского капитала или проблемами в финансовом секторе.
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Происшествия
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Саратове
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в Саратове, который планировал совершить член террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Обновлено в 03:56
Общество
Алибасов прокомментировал сообщения о своей частичной потере памяти
Продюсер Бари Алибасов прокомментировал телеканалу «Москва 24» сообщения о частичной потере памяти у него.
Обновлено в 01:07
Транспорт
Водители автомобилей с грязными номерами могут лишиться прав
Водитель, который намеренно закрыл госзнак листом бумаги либо замазал его грязью или снегом, может быть оштрафован на сумму до 5 тысяч рублей или же наказан лишением прав.
Обновлено в 01:35
Кино
Умер актер и режиссер Валерий Харченко
Обновлено в 03:41
Политика
Пушков ответил на антироссийский выпад Кикабидзе
Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков отреагировал на слова советского актера и режиссера Вахтанга Кикабидзе о политической обстановке в Тбилиси.
Обновлено в 04:28
Происшествия
СК возбудил дело после отравления жителей краснодарского поселка
Уголовное дело об оказании опасных услуг возбуждено на Кубани в связи с отравлением жителей поселка, предположительно, водой, следователи изъяли образцы воды для исследования, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 03:59
Игры
В Steam стартовала летняя распродажа
25 июня в сервисе Steam началась летняя распродажа. Она продлится до 9 июля, 20:00 мск.
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Политика
В ПАСЕ поставили условия России для возвращения
Комитет по мониторингу ПАСЕ предложил вернуть России полномочия, но с рядом условий, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:58
Здоровье
Глава наркодиспансера прокомментировал постановку на учет «невиновного» томича
Глава наркодиспансера прокомментировал постановку на учет "невиновного" томича В споре жителя Томска и наркодиспансера разберется суд.
Обновлено в 04:40
Экономика
Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию
Председатель совета директоров Чарльз Райан отметил, что Наумова пришла в «Магнит» в 2018 году «возглавить процесс управления трансформацией компании и формирования её лидерских позиций на российском рынке».
Обновлено в 04:39
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В Кузбассе ребёнок качался на тарзанке и погиб
Обновлено в 01:35
Экономика
Биткоин впервые за полтора года подорожал до 13 тысяч долларов
Самая популярная криптовалюта — биткоин — впервые с 20 января прошлого года подорожал до 13 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 03:28
Футбол
Началось заседание Исполкома РФС, где обсудят лимит на легионеров
В Доме футбола стартовало очередное заседание Исполкома Российского футбольного союза.
Обновлено в 04:00
Музыка
Погиб гитарист группы «Песняры» Аркадий Ивановский
Обновлено в 04:44
Экономика
Россияне не доплатили за услуги ЖКХ более 100 млрд рублей
Лидерами антирейтинга должников стали Московская область, где долги жителей за услуги ЖКХ в прошлом году выросли на 6,8 млрд рублей, Дагестан (на 6,6 млрд рублей), Челябинская область (на 5,8 млрд рублей), Свердловская область (на 4,2 млрд руб.).
Обновлено в 04:48
Происшествия
Суд продлил сестрам Хачатурян меру пресечения
Обновлено в 04:56
Экономика
Экс-главу «Росгеологии» Панова назначили вице-президентом Газпромбанка
Экс-глава "Росгеологии" Роман Панов назначен на должность первого вице-президента Газпромбанка, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
Обновлено в 03:47
Общество
Врачи диагностировали у москвичей трудоголизм и кофеманию
У жителей столицы ярко выражены склонности к трудоголизму и кофемании.
Обновлено в 02:31
Политика
В РПЦ объяснили слова митрополита Иоанна о безбожниках на войне
В Московском патриархате объяснили смысл высказываний митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна, который ранее заявил, что Великую Отечественную войну выиграли крещеные люди.
Обновлено вчера в 14:11
Происшествия
Строитель космодрома Восточный получил условный срок за растрату
В Уссурийском районном суде Приморского края вынесен приговор предпринимателю Виктору Гребневу, бывшему директору ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания", одного из подрядчиков строительства космодрома Восточный.
Обновлено в 01:23
Общество
Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями»
Ранее мэр Владивостока Олег Гуменюк во время выступления в городском лицее отправил выпускников "в последний путь", оговорившись из-за волнения, при этом тут же поправился.
Обновлено в 03:37
Экономика
Правительство перезапустит программы поддержки авторынка
Обновлено в 05:07
Происшествия
В Крыму погибли двое десантников
Обновлено в 03:52
Футбол
«Манчестер Юнайтед» отказался продавать Линделефа в «Барселону»
Барселона рассматривала возможность приобретения защитника Манчестер Юнайтед Виктора Линделефа, сообщает El Mundo Deportivo.
Обновлено в 03:52
Армия и оружие
В ДНР заявили о задержании готовивших нападение агентов СБУ
В МВД самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили о задержании агентов Службы безопасности Украины, готовивших устранение руководителей силовых ведомств.
Обновлено в 05:01
Наука
Обнаружен огромный запас пресной воды под Атлантическим океаном
Обновлено 24 июня в 22:17
Общество
Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей
Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 14:45
Армия и оружие
СКР возбудил дела по фактам обстрела жителей Донбасса
Следственный комитет России возбудил несколько уголовных дел по фактам обстрелов украинскими военными жителей Донбасса.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Под Красноярском ребенок два дня провел один в доме с трупом отца
Двухлетний ребенок двое суток провел один в квартире со своим умершим отцом в городе Назарово Красноярского края.
Обновлено в 03:21