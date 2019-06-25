Экономика
Орешкин предупредил о затяжном мировом кризисеBFM.ru 13:15
Следующий мировой экономический кризис может стать затяжным. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, передает РИА Новости. Он пояснил, что вероятный кризис не будет связан с достаточностью банковского капитала или проблемами в финансовом секторе.
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Шоу-бизнес
Скончалась актриса Алла Покровская
Обновлено в 07:24
Транспорт
Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера
«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено в 18:14
Происшествия
Медсестра избила и привязала к кровати ребенка в Москве
Обновлено в 11:31
Экономика
Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий
С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.
Обновлено в 08:36
Здоровье
В инсценировке отравления обвинили Бари Алибасова
Гастроэнтеролог Виталий Румянцев заявляет, что ряд несоответствий вырисовывается из истории отравления Алибасова.
Обновлено в 10:18
Технологии
На ЕГЭ разрешат искать информацию в интернете
На ЕГЭ по гуманитарным предметам в России планируется разрешить поиск информации в интернете.
Обновлено в 19:06
Игры
Опубликованы ролики с геймплеем игры-долгостроя Black Mesa
В сеть выложили новые ролики с геймплеем игры Black Mesa, в которых показан мир Зен. Они были опубликованы на YouTube-канале издания IGN.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Следствие ищет возможных соучастников московского отравителя
Следствие устанавливает все эпизоды и ищет возможных соучастников московского отравителя, который предлагал жертвам выпить напиток, и когда им становилось плохо – грабил, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено в 15:20
Экономика
Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт
Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами.
Обновлено в 01:00
Интернет
Mail.ru откажется от паролей для почтовых ящиков
Почтовый сервис Mail.ru меняет систему входа в почтовый ящик.
Обновлено в 03:14
Кино
Вин Дизель объявил о начале съемок «Форсажа 9»
Вин Дизель объявил в Instagram о начале съемок девятой части франшизы «Фоорсаж».
Обновлено в 05:45
Политика
США выделят средства на постройку шести складов боеприпасов на Украине
Всего в 2004-2018 годах США выделили 40 миллионов долларов на складирование и уничтожение оружия и боеприпасов на Украине, оставшихся со времен Советского Союза.
Обновлено в 18:31
Политика
В России приготовились запретить грузинское вино
Доля грузинских вин в ассортименте крупных российских торговых сетей — Auchan, X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Ленты» — составляет от пяти до девяти процентов.
Обновлено в 18:33
Политика
США призвали не допускать к работе в ПАСЕ попавших под санкции россиян
«По нашему мнению, если россияне возвращаются ПАСЕ, то Совет Европы не должен принимать каких-либо членов делегации, которые уже находятся под американскими санкциями или санкциями Евросоюза», — сказал дипломат, которого цитирует телеканал «Громадське ТВ».
Обновлено в 14:51
Здоровье
Каждый пятый екатеринбуржец умирает от рака
В 2018 году от онкологических заболеваний умерло 204 человека на 100 000 населения, в 2017-м – 213,7. Смертность от новообразований занимает второе место в городе умирает каждый пятый жителя уральского мегаполиса.
Обновлено в 06:58
Футбол
Давид Сильва сообщил об уходе из «Манчестер Сити»
Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва объявил, что покинет клуб следующим летом. 33-летний испанец через год станет свободным агентом.
Обновлено в 19:24
Армия и оружие
Шойгу открыл военный форум «Армия-2019» в Подмосковье
На мероприятие прибыли делегации из 120 стран. Форум открыли министр обороны Сергей Шойгу и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Обновлено в 11:21
Шоу-бизнес
У отца Началовой рак кишечника, сообщили на Первом канале
У отца Юлии Началовой был обнаружен рак кишечника.
Обновлено в 13:36
Авто
Британский гонщик развил рекордную скорость на тракторе
Британский гонщик, автомеханик и телеведущий Гай Мартин разогнал сельскохозяйственный дизельный трактор до скорости в 167 км/ч, сообщает журнал «За рулем».
Обновлено в 10:29
Политика
Армянский депутат объяснил свой голос против возвращения России в ПАСЕ
Глава комиссии по внешним связям Национального собрания Армении, член правящей фракции «Мой шаг» Рубен Рубинян объяснил, что голосовал «за» возвращение России в ПАСЕ, однако голос засчитали «против» в связи с технической ошибкой.
Обновлено в 07:49
Политика
В США компании поставляют Huawei процессоры вопреки запрету
Уточняется, что в числе компаний, продолжающих поставлять свои комплектующие Huawei, произведенные за пределами США, такие корпорации, как Intel, Micron Technology и другие.
Обновлено в 19:16
Политика
МИД Грузии прокомментировал решение ПАСЕ по России
Глава МИД Грузии Давид Залкалиани выразил сожаление в связи с принятием Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) резолюции, позволяющей России вернуться к работе в организации.
Обновлено в 16:58
Общество
В Сан-Франциско запретили все виды электронных сигарет
Сан-Франциско стал первым городом в США, где запретили все виды электронных сигарет. Соответствующее решение принял городской совет.
Обновлено в 19:01
Происшествия
Экс-полковник Захарченко пожаловался, что не может подстричься в СИЗО
Приговоренный за коррупцию к 13 годам колонии бывший оперативник МВД Дмитрий Захарченко пожаловался, что в СИЗО "Лефортово" не может подстричься уже два месяца, ему не дают для этого машинку, рассказал во вторник РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Обновлено в 13:48
Общество
Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки
Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено в 06:18
Политика
Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа
Вдова главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко назвала нападки журналиста Владимира Соловьева признаками зависти.
Обновлено в 16:31
Гаджеты
AMD Epyc Rome: утечка цен и спецификаций
На сертификацию в Евразийскую экономическую комиссию попали новые чипы AMD Epyc Rome, из-за чего стали публично известны некоторых характеристики, а также ориентировочные цены на эти новые серверные процессоры на базе архитектуры Zen 2, продажа которых должна стартовать в третьем квартале текущего года.
Обновлено в 04:16
Футбол
Хазри отказался переходить из «Сент-Этьена» в «Краснодар»
Обновлено в 15:58