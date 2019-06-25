Экономика
Орешкин предупредил о затяжном мировом кризисеBFM.ru 13:15
Следующий мировой экономический кризис может стать затяжным. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, передает РИА Новости. Он пояснил, что вероятный кризис не будет связан с достаточностью банковского капитала или проблемами в финансовом секторе.
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Экономика
Курс грузинской валюты упал до исторического минимума
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Более десяти человек пострадали от рук предполагаемого отравителя, который предлагал жертвам выпить напиток, и когда им становилось плохо – грабил, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
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Согласно новой утечке информации, предстоящий Ford Bronco предположительно использует 2,3-литровый двигатель, вероятно, это тот же, что и Ford Ranger.
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Общество
Суд в США отказался отклонить иск миллиардера Рыболовлева к Sotheby’s
Федеральный суд в Нью-Йорке отказался отклонить иск российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева к аукционному дому Sotheby's на 380 миллионов долларов, говорится в решении судьи Джесси Фурмана.
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Кино
«Курск»: в столице региона показали фильм о трагедии подводной лодки
В столице региона показали фильм «Курск» - о трагедии подводной лодки в 2000 году.
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Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Горшков» с КР «Калибр» на борту прибыл на Кубу
На борту российского фрегата «Адмирал Горшков» в качестве вооружения – 16 крылатых ракет, подлётное время которых от порта Гаваны до побережья Флориды составляет всего несколько минут.
Обновлено вчера в 23:19
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Захарова высмеяла отзыв украинского посла из ПАСЕ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на отзыв посла Украины при Совете Европы для консультаций.
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Суд обязал ЦИК Украины рассмотреть документы партии Саакашвили
Согласно решению суда, Центризбирком обязан повторно рассмотреть документы, поданные 20.06 2019 кандидатами в депутаты Украины от партии "Движение новых сил".
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Бывшая жена Казаченко сходила на свидание с пасынком Джигарханяна
Бывшая жена Вадима Казаченко Ольга рассказала, как познакомилась с пасынком Армена Джигарханяна Степаном.
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Головин сменил имидж, покрасив волосы
Футболист сборной России и «Монако» Александр Головин сменил имидж, покрасив волосы.
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Экономика
Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые
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Новая инициатива появилась от депутатов фракции ЛДПР Игоря Лебедева и Ярослава Нилова.
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Экономика
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IKEA планирует запустить в России сервис по сдаче мебели в аренду в 2020 г. Об этом журналистам сообщил гендиректор розничной сети IKEA в России Понтус Эрнтелл, передает «Интерфакс».
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Глава МИД Грузии Давид Залкалиани выразил сожаление в связи с принятием Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) резолюции, позволяющей России вернуться к работе в организации.
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Пользователи предположили, что перед ними гибрид вороны и гориллы.
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Общество
NRK (Норвегия): плавучий Чернобыль — или решение энергетических проблем севера? (NRK)
По сообщениям российской энергетической компании Росатом, проблем не возникло.
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Вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон может вернуться в "Ювентус", утверждает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
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В интернете появилось фото новой домашней формы «Зенита»
На портале Footyheadlines появилась фотография домашней формы «Зенита» на следующий сезон.
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