Экономика
Орешкин предупредил о затяжном мировом кризисеBFM.ru 13:15
Следующий мировой экономический кризис может стать затяжным. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, передает РИА Новости. Он пояснил, что вероятный кризис не будет связан с достаточностью банковского капитала или проблемами в финансовом секторе.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 15:45, Вашингтон
Хоккей
«Колорадо» не делал квалификационные предложения Бойкову и Андригетто
Как сообщает журналист Райан Кларк в своем Твиттере, также без предложений остались голкипер Спенсер Мартин, защитник Мэйсон Гиртсен, а также нападающие Свен Андригетто и Жюльен Нантел.
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Соловьев назвал покойного Доренко предателем
Российский журналист Владимир Соловьев назвал скончавшегося в мае главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко предателем.
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В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол авто
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У отца Началовой рак кишечника, сообщили на Первом канале
Обновлено в 13:36
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Независимые исследователи рассказали о множестве сообщений от внеземных объектов для жителей Земли
Пользователи Сети увидели видео, опубликованное независимыми исследователями на YouTube.
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В Костромской области загорелся корпус детского лагеря
Корпус детского лагеря "Золотой Колосок" загорелся под Костромой, всех эвакуировали, пострадавших нет, сообщили в МЧС России.
Обновлено в 15:30
Экономика
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Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова
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Происшествия
В Москве задержали предполагаемого серийного отравителя
В Москве задержан мужчина, подозреваемый в причастности к серии отравлений и последующих краж в центре столицы.
Обновлено в 14:04
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В Киеве отменили переименование Московского проспекта в проспект Бандеры
В Киеве отменили переименование Московского проспекта в проспект Бандеры, а проспекта генерала Ватутина в проспект Шухевича.
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Названы поддержавшие возвращение России в ПАСЕ государства
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Политика
В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
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Футбол
Появилось фото домашней формы «Зенита» на следующий сезон
Сайт Footy Headlines опубликовал фотографии домашней формы санкт-петербургского «Зенита» на следующий сезон.
Обновлено в 15:25
Авто
В Новосибирске продают губернаторскую «Волгу» с мотором от Toyota
В Новосибирске выставили на продажу «губернаторскую» ГАЗ-3111 «Волга» с 2,7-литровым мотором Toyota.
Обновлено вчера в 12:42
Гаджеты
В России стартовали продажи дешевых ноутбуков Lenovo для работы и игр
Цены на IdeaPad L340 Gaming стартуют от 50 тыс. рублей.
Обновлено в 14:35
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Горшков» с КР «Калибр» на борту прибыл на Кубу
На борту российского фрегата «Адмирал Горшков» в качестве вооружения – 16 крылатых ракет, подлётное время которых от порта Гаваны до побережья Флориды составляет всего несколько минут.
Обновлено вчера в 23:19
Культура
«Квартал-95» начнет проект с критикой Зеленского
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ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в Шиесе
Ранее Собрание депутатов Архангельской области отказало в проведении референдума по свалке в Шиесе, но Архангельский областной суд в апреле признал решение необоснованным.
Обновлено в 07:57
Культура
Картину Караваджо сняли с аукциона во Франции и продали иностранцу
Картина "Юдифь и Олоферн", приписываемая знаменитому итальянскому живописцу Караваджо, снята с торгов во Франции и продана частному коллекционеру, сообщает издание Tribune de l'Art со ссылкой на коммюнике аукционного дома Labarbe.
Обновлено в 14:05
Наука
Лекарства от депрессии и эпилепсии повышают риск маразма
Речь идёт об антихолинергических лекарствах, которые применяются для лечения эпилепсии, болезни Паркинсона, депрессии, а в некоторых случаях и недержания.
Обновлено в 07:00
Общество
Кейт Миддлтон посетила мастер-класс по фотографии
Кейт Миддлтон посетила мастер-класс по фотографии.
Обновлено в 13:46
Политика
Опрос: партия «Слуга народа» всё ещё лидирует на выборах в Раду
Украинская партия «Слуга народа» занимает лидирующую позицию среди остальных политсил на выборах в Верховную раду.
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Энергетика
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Минэнерго и Министерство финансов России согласовали источники компенсации нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок в рамках демпфирующего механизма на 2020 год.
Обновлено в 14:11
Футбол
СМИ: полузащитник «Сент-Этьена» Хазри отклонил предложение «Краснодара»
Полузащитник французского футбольного клуба "Сент-Этьен" Вахби Хазри отказался переходить в "Краснодар", сообщает France Football.
Обновлено в 14:40
Происшествия
Подросток едва не погиб из-за оставленного заряжаться на ночь планшета
В Великобритании подросток чуть не погиб из-за того, что оставил планшет на зарядку на ночь, сообщает Manchester Evening News.
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Экономика
Доходы по вкладам в драгметаллах предлагают освободить от уплаты НДФЛ
Законопроект об освобождении от уплаты подоходного налога доходов, которые граждане получают с обезличенных металлических счетов внесла в Госдуму группа сенаторов во главе с вице-спикером Совфеда Евгением Бушминым, передаёт корреспондент ИА REGNUM 25 июня.
Обновлено в 10:50