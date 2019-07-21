Экономика
Орешкин предупредил о взрыве в экономике из-за кредитов россиянГазета.Ru 14:17
Глава МЭР Максим Орешкин рассказал, через сколько времени количество кредитов россиян станет проблемой для экономики России, передает ТАСС. По его словами, данная проблема "взорвется" через три года, в 2021 году.
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Консалтинговая компания Dryad Global, специализирующаяся на оценке рисков морских перевозок и занимающаяся мониторингом расположения судов в море, опубликовала запись переговоров иранских и британских военных с танкером.
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