с чего всё началось

Министр отметил, что просто выдавать новые кредиты в этом случае нельзя — это поспособствует росту проблем. «Давайте не увеличивать проблему и не отодвигать проблему, по нашим оценкам, в 2021 году она в любом случае взорвется, мы до 2022 года не уже не дотянем», — сказал министр.

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