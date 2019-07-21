Экономика
Орешкин предупредил о «взрыве» проблемы закредитованности в 2021 годуРБК 11:41
Министр отметил, что просто выдавать новые кредиты в этом случае нельзя — это поспособствует росту проблем. «Давайте не увеличивать проблему и не отодвигать проблему, по нашим оценкам, в 2021 году она в любом случае взорвется, мы до 2022 года не уже не дотянем», — сказал министр.
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