Экономика

Орешкин предупредил о «взрыве» проблемы закредитованности в 2021 годуРБК 11:41

Министр отметил, что просто выдавать новые кредиты в этом случае нельзя — это поспособствует росту проблем. «Давайте не увеличивать проблему и не отодвигать проблему, по нашим оценкам, в 2021 году она в любом случае взорвется, мы до 2022 года не уже не дотянем», — сказал министр.
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с чего всё началось
Чтобы притормозить рост проблем из-за закредитованности населения, необходимо сдерживать рост потребительского кредитования, заявил
 глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
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