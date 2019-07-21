Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованностиRT на русском 13:00
Министр экономического развития России Максим Орешкин в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что проблема в экономике из-за закредитованности может иметь последствия в ближайшие годы.
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Власти Ирана отказались отпустить задержанных на танкере россиян
Вечером в пятницу ВМС Корпуса стражей исламской революции задержали в Ормузском проливе британский танкер, сопроводили его в порт и поставили там на якорь.
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Описание нового смартфона с двумя экранами нашли в свежей патентной заявке ZTE.
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Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
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Мощный ливень, который продолжается в Краснодаре с первой половины дня, стал причиной подтопления 30 участков города.
Обновлено в 12:37
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Какая погода ожидается на неделе в столичном регионе
После ухода господствовавшего над Центральной Россией циклона погода в столичном регионе нормализуется, обещают метеорологи.
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«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории
Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда, сообщила в воскресенье The Guardian.
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Названо количество россиян с зарплатой больше миллиона
В 2017 году в категорию работников, получающих более 1 млн рублей в месяц попало 6988 россиян, что на 38% меньше количества работников данной категории в текущем году.
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«Слуга народа» исключила сотрудничество с Медведчуком и Порошенко
Ранее Владимир Зеленский заявил, что обсудит вопрос создания коалиции с лидером партии "Голос" музыкантом Святославом Вакарчуком.
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С 2011 года пиво приравнено к алкоголю и на него распространяются все правила продажи, действующие для любой другой алкогольной продукции.
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Урал — Ахмат 3:0
3:0 - уверенная победа "Урала", которая сделала команду Дмитрия Парфёнова единоличным лидером РПЛ.
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Без всякого сомнения, Зеленскому удалось решить задачу-минимум: переформатировать Верховную Раду таким образом, чтобы превратить ее из оппозиционной в хотя бы относительно лояльную.
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В Полтаве вандалы осквернили памятник Ватутину
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Информация о смерти президента Туркмении оказалась ложной
Директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев извинился за сообщение о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.
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Напомним, результаты Национального экзитпола, обнародованные после закрытия избирательных участков в стране 21 июля, свидетельствуют о том, что на парламентских выборах, состоявшихся на Украине, в Верховную раду Украины нового созыва проходят пять партий.
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Вакарчук ответил на предложение Зеленского
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что партия «Слуга народа» готова обсуждать сотрудничество с партией «Голос».
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