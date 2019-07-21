Экономика

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованностиRT на русском 13:00

Министр экономического развития России Максим Орешкин в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что проблема в экономике из-за закредитованности может иметь последствия в ближайшие годы.
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Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

RT на русском13:00

Орешкин вновь заявил о взрыве потребительского кредитования в 2021 году

Интерфакс12:34

Орешкин спрогнозировал «взрыв» в экономике из-за закредитованности населения

Ведомости11:03

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности россиян

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Орешкин предупредил о «взрыве» проблемы закредитованности в 2021 году

РБК11:41

Орешкин: Проблема в российской экономике из-за закредитованности населения может «взорваться» через два года

Эхо Москвы13:31

Орешкин: проблема в экономике из-за закредитованности населения «взорвется» в 2021 году

ТАСС10:54
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