Экономика

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованностиRT на русском 13:00

Министр экономического развития России Максим Орешкин в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что проблема в экономике из-за закредитованности может иметь последствия в ближайшие годы.
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Министр экономического развития РФ Максим Орешкин в эфире
 радиостанции «Эхо Москвы» прокомментировал ситуацию с рекордной закредитованностью населения страны.
Версия-Саратов11:37

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Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

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