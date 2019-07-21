Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованностиRT на русском 13:00
Министр экономического развития России Максим Орешкин в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что проблема в экономике из-за закредитованности может иметь последствия в ближайшие годы.
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Министр экономического развития РФ Максим Орешкин в эфире радиостанции «Эхо Москвы» прокомментировал ситуацию с рекордной закредитованностью населения страны.Версия-Саратов11:37
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