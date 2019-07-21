с чего всё началось

Министр экономического развития России Максим Орешкин в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что проблема в экономике из-за закредитованности может иметь последствия в ближайшие годы.

Политика Вакарчук рассказал о готовности к коалиции в новой Раде Ранее в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский говорил, что партия «Слуга народа» будет рассматривать возможность создания коалиции с партией «Голос» в новом созыве Верховной рады.

Футбол «Коломна» выбила «Сатурн» из Кубка России В матче 1/256 финала Кубка России «Коломна» обыграла раменский «Сатурн» и вышла в следующий раунд турнира.

Общество Какая погода ожидается на неделе в столичном регионе После ухода господствовавшего над Центральной Россией циклона погода в столичном регионе нормализуется, обещают метеорологи.

Футбол «Ростов» пожаловался в РФС на судейство игры со «Спартаком» Футбольный клуб "Ростов" остался крайне недоволен судейством Кирилла Левникова в матче второго тура чемпионата страны против "Спартака" (2:2).

Политика Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными Посольство Туркмении в Москве опровергло сообщения СМИ о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.

Политика ЦИК обнародовал данные о явке на выборах в Раду Явка на внеочередных выборах в Верховную раду Украины к моменту закрытия участков, в 20:00, составила 50,35%.

Политика Появилось аудио переговоров иранских и британских военных с танкером Консалтинговая компания Dryad Global, специализирующаяся на оценке рисков морских перевозок и занимающаяся мониторингом расположения судов в море, опубликовала запись переговоров иранских и британских военных с танкером.

Политика Пенсионерка посоветовала «не играть, а работать» лидеру «Слуги народа» Пожилая жительница Украины, встретившаяся на избирательном участке с лидером партии «Слуга народа» Дмитрием Разумковым, вступила с ним в диалог, в ходе которого порекомендовала политику «не играть, а работать».

Спорт Российские шпажистки завоевали серебро на чемпионате мира Российские шпажистки стали серебряными призерами чемпионата мира по фехтованию, передает ТАСС.

Футбол Хохлов объяснил, почему выпустил Каборе и Паршивлюка с первых минут Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от матча второго тура чемпионата России с "Рубином".

Политика Рябков обозначил сроки министерской встречи по ядерной сделке с Ираном Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что встреча политдиректоров «пятерки» (РФ, Китая, ФРГ, Великобритании, Франции) и Ирана пройдет в Вене, в районе 28 июля.

Футбол Кокорин и Мамаев назвали уроком пребывание в колонии Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев заявили, что пребывание в колонии является для них уроком.

Политика Матвиенко выступила за введение единой валюты в России и Белоруссии О создании единой валюты между РФ и Белоруссией, как напоминает RT, на Петербургском международном экономическом форуме в июне этого года заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Футбол Роналду высказал Сарри за свою замену в матче с «Тоттенхэмом» Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду остался недоволен своей заменой во время матча с «Тоттенхэмом» в Международном кубке чемпионов.

Политика Кошкина рассказала об успехе партии Зеленского в украинской столице Журналистка Соня Кошкина утверждает, что партия "Слуга народа" одержала победу во всех одномандатных округах в Киеве Все (!) столичные округа взяли "Слуги народа".

Здоровье Врачи назвали первые признаки камней в почках Медики рассказали о первых признаках, которые могут сигнализировать о камнях в почках.

Политика Токаев рассказал, что уклонялся от предложения стать президентом Казахстана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, что в первый раз уклонился от предложения возглавить республику.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева восхитила поклонников новым имиджем Известная российская артистка Лариса Гузеева опубликовала фотографию с новым цветом волос, чем порадовала почитателей ее творчества.

Происшествия В зоопарке Пензы посетители до смерти закормили жеребенка В пензенском зоопарке погиб жеребенок шетлендской пони, которого посетители закормили до смерти.

Общество В Краснодаре затопило десятки улиц В Краснодаре подтоплены 29 дворов и участков дорог из-за сильного дождя.

Общество Вслед за British Airways полеты в Каир приостановила Lufthansa «Поскольку безопасность является для Lufthansa наивысшим приоритетом, авиакомпания сегодня временно приостановила полеты в Каир, пока проводится оценка ситуации»,— сообщили в немецкой компании телеканалу (перевод по ТАСС).

Армия и оружие Сами себя наказали: санкции против Турции больнее ударят по США Санкции со стороны США, которым подвергласт Турция за приобретение российских зенитных комплексов С-400, лишь углубят раскол в НАТО и гораздо больнее ударят по Вашингтону, чем по Анкаре, считает американское военно-политическое издание Militarywatch.