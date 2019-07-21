Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованностиRT на русском 13:00
Министр экономического развития России Максим Орешкин в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что проблема в экономике из-за закредитованности может иметь последствия в ближайшие годы.
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Медики рассказали о первых признаках, которые могут сигнализировать о камнях в почках.
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Эксперты назвали самых дисциплинированных заемщиков МФО среди россиян
Самыми дисциплинированными заемщиками микрофинансовых организаций (МФО) являются россияне, которые заняты в бюджетной и финансовой сферах.
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В Гонконге полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
Полиция Гонконга в воскресенье применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона участников массовой акции протеста, сообщают западные СМИ.
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