Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы". По его словам, проблема приведет ко "взрыву" через три года в экономике.

Политика Партия Порошенко лидирует на выборах в Раду по заграничным округам Ранее стало известно, что на самом отдаленном участке на этих выборах — на антарктической украинской станции «Академик Вернадский» победу одержала партия «Голос».

Экономика Внедрение технологий блокчейн угрожает безопасности банков Активное внедрение финансовыми организациями технологий блокчейн угрожает их безопасности, вплоть до полной потери контроля над критически важными ресурсами.

Путешествия Авиакомпания «Победа» начала продавать туристические путевки Авиакомпания "Победа" в понедельник начала продавать туристические пакеты по направлениям сети своих маршрутов, сообщили в понедельник "Ведомости".

Авто Составлен рейтинг лучших российских спорткаров Лидером рейтинга стал совсем новый проект от российского энтузиаста – Flanker F. Самодельный автомобиль, созданный всего за 12 месяцев, скоро станет постоянным участником (а, возможно, и призером) соревнований по дрифту.

Политика Что станет могилой Зеленского, рассказали на Украине Бывший украинский дипломат Олег Волошин рассказал, что станет могилой политической силы президента страны Владимира Зеленского.

Авто Названы самые угоняемые автомобили в России Компания "Ренессанс Страхование" составила список самых угоняемых автомобилей в России за текущий год.

Политика Украина прекратит выдачу российских паспортов жителям Донбасса Власти Украины отреагируют на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

Футбол Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Музыка Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».

Кино Marvel анонсировала новую фазу киновселенной Студия Marvel анонсировала четвертую фазу киновселенной. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании.

Политика Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными Посольство Туркмении в Москве опровергло сообщения СМИ о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.

Происшествия Природный пожар в Оренбургской области локализован Из-за сильного ветра пожару был присвоен третий ранг сложности из четырёх возможных.

Общество В России названы наименее востребованные профессии Российское ВНИИ труда рассказало, какие профессии в нашей стране меньше всего востребованы на данный момент Институт провел анализ данных Росстата в разрезе спроса на работников в средних и крупных организациях.

Происшествия В Чите сотрудника МЧС задержали на совещании в мэрии Сотрудники ФСБ увели сотрудника МЧС прямо с планерки в мэрии Читы, сообщил РИА Новости источник в горадминистрации.

Политика США пообещали оставить астронавтов на Луне 15 июля руководитель Национального космического агентства США (НАСА) Джеймс Брайденстайн заявил, что США хотят вернуться на Луну с помощью России и остальных стран, участвующих в проекте МКС.

Экономика Правительство хочет сильно облегчить иностранцам доступ к госзаказу Зампред правительства Дмитрий Козак поручил Минпромторгу, Минэкономразвития, Минфину, Минкомсвязи и ФАС заменить прямой запрет на участие иностранцев в госзаказе на другие способы поддержки отечественного производителя.

Политика Рябков прокомментировал ситуацию с британским танкером Замминистра иностранных дел Сергей Рябков прокомментировал ситуацию с британским танкером Stena Impero, передает ТАСС.

Театры Хабаровский краевой музыкальный театр станет ближе к незрячим Описание спектаклей или концертов осуществляется через специальный наушник: тифлокомментатор рассказывает незрячим зрителям о том, что происходит на сцене.

Происшествия Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.

Общество В продукты россиян добавят панцири саранчи Ученые из университета ИТМО пытаются создать биологические добавки для продуктов питания на основе хитина, который добывают из панцирей саранчи.

Экономика Москва и Минск планируют к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам Белоруссия и Россия намерены к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам, в частности, энергетическому, транспорту, сельскохозяйственной и промышленной продукции, сообщил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.

Происшествия Восемь человек пострадали от удара молнии на пляже во Флориде Восемь человек пострадали от молнии, которая ударила рядом с ними на пляже в США.

Общество Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улиц Мощный ливень, который продолжается в Краснодаре с первой половины дня, стал причиной подтопления 30 участков города.

Общество Красноярские пожары вызвали смог в Новосибирске По данным МЧС, в Красноярском крае насчитали 113 очагов лесных пожаров на площади более 450 тысяч гектар.

Политика Вашингтону предложили замену санкциям против СП-2 Бессмысленными называет готовящиеся санкции США против участников проекта газопровода "Северный поток – 2" американский эксперт, директор по исследованиям калифорнийского Независимого института Уильям Шугарт.

Политика Зеленский выразил надежду на взаимопонимание с Путиным Украинский лидер Владимир Зеленский выразил надежду на диалог с президентом России Владимиром Путиным.