Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованностиРИА Новости 12:30
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы". По его словам, проблема приведет ко "взрыву" через три года в экономике.
Читать в источнике
Оценить187
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 22:03, Вашингтон
Происшествия
ФСБ задержало сотрудника МЧС на совещании мэра Читы
Сотрудники ФСБ на совещании у и.о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова задержали сотрудника МЧС России, подозреваемого в хищении бюджетных средств в составе группы лиц в особо крупном размере.
Обновлено в 21:50
Экономика
Мигранты не помогут: Россия теряет рабочие руки
Рабочих рук в России становится все меньше.
Обновлено в 19:22
Общество
Циклон «Данас» принес во Владивосток половину месячной нормы осадков
В некоторых населенных пунктах на юге Приморья выпало до 110 мм осадков - почти месячная норма, сообщил ТАСС пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.
Обновлено в 20:21
Происшествия
В Британии чайка похитила чихуахуа
Обновлено в 19:46
Происшествия
Легкомоторный самолет упал в реку в Канаде
Как сообщает телекомпания CBC, легкомоторный самолет упал в реку почти сразу после вылета из аэропорта города Джаспер.
Обновлено в 20:35
Политика
Зеленский высказался о возможном премьерстве Тимошенко
О назначении нового премьера высказался также лидер украинской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, который уточнил, что пока не может назвать фамилию того, кто займет пост.
Обновлено в 13:33
Политика
ЦИК Украины: в 99 одномандатных округах выигрывают кандидаты «Слуга народа»
Пресс-служба Центральной избирательной комиссии Украины сообщает, что по данным на 2 часа ночи в 99 одномандатных округах победу на парламентских выборах одержали кандидаты от пропрезидентской партии "Слуга народа" .
Обновлено в 20:25
Авто
Составлен топ-3 авто с двигателями мощностью более 1000 лошадиных сил
Эксперты составили ТОП-3 автомобилей с двигателями, чья мощность превышает 1000 л. с. Третье место в списке занял электрокар Pininfarina Battista итальянского ателье Pininfarina S. p.A.
Обновлено в 12:10
Экономика
Трансстройбанк получил лицензию на осуществление депозитарной деятельности
Трансстройбанк в соответствии с решением Банка России от 3 июля 2019 года получил лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.
Обновлено в 17:00
Общество
Петербург попал в тройку самых трудолюбивых городов России
Петербург попал в топ-3 самых трудолюбивых российских городов.
Обновлено в 10:49
Кино
Marvel анонсировала новую фазу киновселенной
Студия Marvel анонсировала четвертую фазу киновселенной. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании.
Обновлено в 12:15
Спорт
Туктамышева: Могу бесконечно смотреть на Лазукина, падающего с акселя
Из ответов Туктамышевой выяснилось, что ее любимый исполнитель – Псой Короленко, ее любимы сериал – «Очень странные дела», первой тройной аксель прыгнула она, а не Андрей Лазукин, а бесконечно смотреть Туктамышева может на огонь, воду и Андрея (Лазукина), падающего с акселя.
Обновлено в 16:45
Кино
«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории
Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда, сообщила в воскресенье The Guardian.
Обновлено в 14:53
Происшествия
Пятилетнего россиянина, пропавшего в Польше, нашли мертвым
Польские полицейские обнаружили тело пятилетнего мальчика из России на трассе между Варшавой и Гродзиск-Мазовецким.
Обновлено в 00:34
Космос
Космическая обсерватория «Спектр РГ» находится уже на половине пути до основного места своей работы
Запущенный в космос 13 июля орбитальный телескоп «Спектр РГ» прошел уже половину пути до расчетного места, где ему предстоит начать свою работу, до так называемой «точки Лагранжа».
Обновлено в 04:41
Политика
ЦИК Украины обновила данные о явке на выборах в Раду
По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины на 16:00, во внеочередных выборах в Верховную раду приняли участие 36,25% избирателей.
Обновлено в 09:59
Политика
Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными
Обновлено в 14:11
Экономика
Экологический долг продолжает расти
«Дату экологического долга» исследователи рассчитывают с начала 70-х годов: тогда он приходился на конец декабря, к 1990 году сдвинулся на середину октября, а к началу 2000-х — на начало сентября.
Обновлено в 18:13
Экономика
Минфин предлагает новый способ поддержки самозанятых
Несколько самозанятых пожаловались в апреле первому вице-премьеру и министру финансов Антону Силуанову, что на них не распространяются преференции, которыми пользуются малые и средние предприниматели в закупках госкомпаний.
Обновлено в 17:29
Музыка
Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено в 15:39
Политика
Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле Донбасса
Телеведущая Ольга Скабеева возмутилась словами президента Украины Владимира Зеленского об обстреле Первомайска.
Обновлено в 08:05
Футбол
Голы Азмуна и Оздоева принесли «Зениту» победу над «Сочи» в матче РПЛ
Футболисты петербургского "Зенита" одержали победу над "Сочи" в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:32
Шоу-бизнес
Лицемерная Собчак жалко оправдалась за участие в «Доме-2»
Оправдываясь за хаотичность взглядов и поступков, экс-кандидат в президенты России призналась, что любит "клоунадствовать" и смешивать жанры.
Обновлено в 10:56
Кино
Фильм «Король лев» стал лидером российского проката в выходные
ИА «Ореанда-Новости» По данным портала kinobusiness.com анимационная картина «Король лев» за 4 дня собрала в российском прокате 1 миллиард 58,5 миллиона рублей, заняв верхнюю строчку.
Обновлено в 18:30
Политика
США пообещали оставить астронавтов на Луне
15 июля руководитель Национального космического агентства США (НАСА) Джеймс Брайденстайн заявил, что США хотят вернуться на Луну с помощью России и остальных стран, участвующих в проекте МКС.
Обновлено в 20:04
Футбол
Журналистка Скабеева посетила Кокорина и Мамаева в колонии
Журналистка Ольга Скабеева посетила колонию, в которой отбывают наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено вчера в 16:23
Общество
В Новосибирске согласовали строительство первой в городе 45-этажки
Первый в городе 45-этажный дом высотой 150 метров главный архитектор Новосибирска Виктор Тимонов анонсировал еще в конце 2017 года.
Обновлено в 12:25
Политика
Путин забрал у Челябинска право проведения саммитов ШОС и БРИКС
Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Магнитогорск заявил врио губернатора Челябинской области Алексею Текслеру, что саммиты БРИКС и ШОС, которые планировалось провести в Челябинске, будут проведены в Санкт-Петербурге.
Обновлено 19 июля в 14:33
Политика
Украинские пограничники приостановят работу КПП «Майорское» в Донбассе
Ранее в погранслужбе Украины сообщили, что на КПП "Майорское" приостановили пропуск людей, так как 150 метрах от пункта пропуска обнаружили мину.
Обновлено в 20:49