Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованностиРИА Новости вчера в 12:30
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы". По его словам, проблема приведет ко "взрыву" через три года в экономике.
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Максим Орешкин заявил, что проблема закредитованности населения «взорвется» в 2021 году
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