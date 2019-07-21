М.Орешкин― Добрый день! А.Венедиктов― Во-первых, с днем рождения! М.Орешкин― Спасибо.

с чего всё началось

Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы". По его словам, проблема приведет ко "взрыву" через три года в экономике.

Авто Названы самые угоняемые в России автомобили Самыми угоняемыми в России автомобилями оказались "бюджетники".

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Общество На станции «Окская» московского метро создадут иллюзию реки Станцию "Окская" Некрасовской линии московского метро оформят в синих цветах, дизайн станции будет создавать иллюзию реки с кругами на воде за счет ярко-синих панелей на потолке и светодиодных круглых ламп, об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

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Политика Зеленский рассчитывает, что они с Путиным смогут найти взаимопонимание Как информирует Газета ру со ссылкой на DW, соответствующее заявление украинский лидер Владимир Зеленский сделал вскоре после обнародования первых данных экзитполов на внеочередных выборах в Раду.

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Музыка Metallica спела «Группу крови» в Лужниках Metallica исполнила песню Виктора Цоя "Группа крови" на концерте в Лужниках в рамках WorldWired Tour.

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