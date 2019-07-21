Экономика

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованностиРИА Новости вчера в 12:30

Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы". По его словам, проблема приведет ко "взрыву" через три года в экономике.
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с чего всё началось

Интервью: Максим Орешкин

М.Орешкин― Добрый день! А.Венедиктов― Во-первых, с днем рождения! М.Орешкин― Спасибо.
Эхо Москвывчера в 23:58

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Эксперт заявил, что меры ЦБ не позволят возникнуть «пузырям» в кредитовании

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Орешкин вновь заявил о взрыве потребительского кредитования в 2021 году

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Минэкономики ждет «взрыва» проблемы с закредитованностью в 2021 году

Коммерсантъвчера в 12:05

Орешкин предупредил о «взрыве» проблемы закредитованности в 2021 году

РБКвчера в 11:41

Минэкономразвития готово поддержать закредитованное население

Ведомостивчера в 17:15
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 05:54, Вашингтон
Общество

В России ужесточат правила провоза багажа

В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает "Российская газета".
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Партия Зеленского в три раза опережает конкурентов на выборах в Раду

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На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов

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В 2019 году Hyundai Solaris стала самой угоняемой в России машиной.
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ЗРК С-400 заступят на боевое дежурство в Турции в начале 2020 года

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Microsoft переименует Windows Defender

В инсайдерской сборке Windows 18941 программу Defender Exploit Guard уже переименовали в Microsoft Defender Exploit Guard.
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К выборам готовы? Список «Родины» возглавил Евгений Шилов, список «Зеленых» — Алина Можачкина-Грибанова

Например, общую часть списка «Партии за справедливость» возглавил Юрий Краснов, заместитель директора ГАУ Пензенской области «Многофункциональный молодежный центр Пензенской области».
Обновлено в 04:13
Гаджеты

Redmi выпустит первый в мире смартфон с камерой на 64 Мп

Некоторые предполагают, что название будет Redmi K30 или Redmi Note 8. Впрочем, новинка может называться как-нибудь еще.
Обновлено в 04:07
Футбол

Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева

Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено 20 июля в 13:32
Политика

На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ

Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
Обновлено в 00:33
Политика

Выборы на Украине: названы партии, которые сформируют новую Раду

ЦИК Украины опубликовал предварительные результаты досрочных парламентских выборов, которые прошли в это воскресенье, 21 июля.
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Политика

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Жители дома на Рождественском бульваре возмущены тем, что подвал дома, который находится в их долевой собственности, был сдан в аренду сторонникам Алексея Навального.
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Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
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Главный внештатный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова назвала продукты, которые помогают укреплять иммунитет.
Обновлено в 01:48
Космос

Индия запустила к Луне станцию с луноходом

Обновлено в 05:32
Политика

В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса

Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Политика

Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано скончался в возрасте 72 лет.
Обновлено в 03:29
Политика

В Ливии не смогли найти адвокатов двум арестованным россиянам

Поиск адвоката для двух российских сотрудников Фонда защиты национальных ценностей, которых в Ливии обвинили во вмешательстве в выборы, осложняется политической обстановкой в стране и арестами тех, кто взаимодействовал с сотрудниками фонда, заявляет глава фонда Александр Малькевич.
Обновлено в 04:27
Происшествия

Бывший мэр Каменска-Уральского получил срок за особо крупную взятку

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Экономика

Western Union ограничила сумму переводов за границу

29 апреля сообщалось, что системы денежных переводов ограничили размер отправки денег в четыре страны: во Вьетнам, Китай и Киргизию можно отправить до 100 тыс. рублей в месяц, в Казахстан — до 150 тыс. рублей.
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Компания BMW раскрыла особенности салона нового электрического кроссовера iNEXT, который выйдет в 2021 году.
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Происшествия

ФСБ задержала сотрудника МЧС на совещании в мэрии Читы

Сотрудники ФСБ на совещании у и.о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова задержали сотрудника МЧС России, подозреваемого в хищении бюджетных средств в особо крупном размере в составе группы лиц.
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Группа компаний «Шоколадница» создаст отдельную сеть формата grab & go, когда еда и напитки продаются исключительно навынос, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на ресторанном рынке.
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