Экономика

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованностиРИА Новости вчера в 12:30

Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы". По его словам, проблема приведет ко "взрыву" через три года в экономике.
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с чего всё началось

Интервью: Максим Орешкин

М.Орешкин― Добрый день! А.Венедиктов― Во-первых, с днем рождения! М.Орешкин― Спасибо.
Эхо Москвывчера в 23:58

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В 2021 году может произойти взрыв на рынке потребительского кредитования

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Минэкономразвития готово поддержать закредитованное население

Ведомостивчера в 17:15

Орешкин предупредил о «взрыве» проблемы закредитованности в 2021 году

РБКвчера в 11:41

Орешкин вновь заявил о взрыве потребительского кредитования в 2021 году

Интерфаксвчера в 12:34

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

РИА Новостивчера в 12:30

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

RT на русскомвчера в 13:00

Орешкин: проблема в экономике из-за закредитованности населения «взорвется» в 2021 году

ТАССвчера в 10:54
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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 07:30, Вашингтон
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