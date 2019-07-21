М.Орешкин― Добрый день! А.Венедиктов― Во-первых, с днем рождения! М.Орешкин― Спасибо.

с чего всё началось

Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы". По его словам, проблема приведет ко "взрыву" через три года в экономике.

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Происшествия В Нижегородской области возбудили пять уголовных дел на иеговистов В Нижегородской области сотрудники региональных управлений МВД и ФСБ пресекли деятельность запрещенной в России религиозной организации, выявили девять предполагаемых ее участников и возбудили пять уголовных дел, сообщили в МВД.

Экономика ЦБ в I полугодии выявил более 80 нелегальных форекс-дилеров ЦБ РФ в I полугодии 2019 года выявил свыше 80 нелегальных компаний, предлагавших услуги на рынке Forex.

Общество В Краснодаре за день выпала месячная норма осадков Почти месячная норма осадков выпала в Краснодаре в воскресенье, оказались подтоплены почти 90 дворов, дорог и домов, специалисты круглосуточно откачивают воду, сообщает администрация Краснодара и региональное ГУ МЧС.

Политика Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано скончался в возрасте 72 лет.

Музыка Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».

Общество В России ужесточат получение охотничьего билета В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.

Происшествия РЖД приостановили продажи билетов на несколько рейсов после ЧП в Коми "Российские железные дороги" (РЖД) приостановили продажу билетов на несколько поездов, курсирующих по участку Кожва - Сосногорск Северной железной дороги, после схода вагонов с углем, который произошел на станции "Керки" в республике Коми.

Политика Умер один из авторов Конституции Украины Украинский юрист и один из авторов конституции страны Виктор Мусияка скончался в возрасте 73 лет.

Армия и оружие Минобороны отреагировало на данные об ударе ВКС по рынку в Сирии Минобороны опровергло сообщения об ударе самолетов РФ по рынку в Сирии, сообщает ТАСС. Об этом говорится в заявлении военного ведомства.

Происшествия В Югре задержали террориста с самодельной взрывчаткой В Ханты-Мансийском автономном округе правоохранительные органы задержали мужчину с самодельным взрывным устройством.

Авто Названы комплектации Lada XRay Cross с вариатором Накануне запуска в продажу АвтоВАЗ рассекретил комплектации и ценники на обновленную Lada XRay Cross с приставкой "AT".

Шоу-бизнес Дарья Жукова готовится к свадьбе с греческим миллиардером Дарья Жукова занимается подготовкой к свадьбе с миллиардером из Греции.

Политика На Украине рассказали о ловушке для Зеленского Бывший депутат Рады Александр Попов заявил, что правительство премьер-министра Украины Владимира Гройсмана подготовило ловушку для украинского лидера Владимира Зеленского.

Технологии ФСБ разрабатывала систему слежки за пользователями сети Tor Оказалось, что ее сотрудники разрабатывали для ФСБ средства слежки за пользователями сети Tor и еще около 20 непубличных проектов, сообщает Би-би-си.

Шоу-бизнес Новые фотографии принца Джорджа появились в честь дня рождения Кенсингтонский дворец разместил новые фотографии принца Джорджа, сына герцога Кембриджского и его супруги Кейт Миддлтон.

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Происшествия Опубликованы кадры задержания сотрудника МЧС на планерке в мэрии Читы Кадры задержания майора МЧС Ивана Пименова во время планерки и.о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова представителями ФСБ опубликованы в Сети.

Футбол «Краснодар» сыграет с «Порту» в третьем квалификационном раунде ЛЧ Определился соперник «Краснодара» по третьему квалификационному раунду футбольной Лиги чемпионов. Жеребьёвка состоялась в швейцарском Ньоне.