М.Орешкин― Добрый день! А.Венедиктов― Во-первых, с днем рождения! М.Орешкин― Спасибо.

с чего всё началось

Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы". По его словам, проблема приведет ко "взрыву" через три года в экономике.

Политика ОБСЕ заявила о влиянии олигархов и админресурса на выборы на Украине Глава миссии по наблюдению за выборами Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Альберт Йонссон заявил о сильном влиянии олигархов на финансирование избирательной кампании на выборах в Верховную раду.

Происшествия В московском цирке сорвалась с высоты воздушная гимнастка В Центре цирковых искусств Москвы во время выступления сорвалась с двухметровой высоты 29-летняя гимнастка Анна Андрюшкова.

Происшествия На границе Киргизии и Таджикистана произошел вооруженный конфликт Конфликт с применением оружия произошел 22 июля на границе Киргизии и Таджикистана. В ходе столкновения пострадали пять человек.

Общество Названы регионы России с самой сложной ситуацией на рынке труда Самый высокий коэффициент напряжённости на рынке труда зафиксирован в Ингушетии — 118,4. Для сравнения: по всей России такой коэффициент — 0,5.

Авто Продажи Toyota RAV4 нового поколения стартуют осенью Компания Toyota готовит кроссовер RAV4 пятого поколения к выходу на новый рынок.

Авто УАЗ «Патриот» получит дизельный двигатель от Ford Transit По сообщению издания «Российская Газета» со ссылкой на бельгийского дилера марки, обновлённый внедорожник УАЗ «Патриот», получит не только рестайлинговый внешний вид, но и изменённую конструкцию рамы, что позволит сделает кооперацию с Ford Sollers более эффективной.

Футбол РПЛ назвала ближайшие сроки начала использования VAR во всех матчах Руководитель проекта по внедрению VAR в чемпионате России Леонид Калошин рассказал о том, как будет использоваться система по ходу первой части первенства.

Политика Для охраны избиркома в Житомирскую область отправили вертолет с полицейскими Для обеспечения безопасной работы избиркома в городе Коростень в Житомирской области направлен вертолет с полицейскими, сообщает в понедельник МВД Украины.

Кино «Мстители: Финал» стал самым кассовым фильмом в истории Фильм «Мстители: Финал» по кассовым сборам обошел «Аватар» Джеймса Кэмерона, который оставался непобедимым в течение последних десяти лет.

Происшествия В горах КБР погибли два альпиниста из Санкт-Петербурга Оказалось, что в это время там находилась группа из двух альпинистов из Северной столицы.

Политика В Иране задержаны 17 шпионов ЦРУ Иранские власти сообщили о задержании 17 человек, которые работали на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.

Футбол Стали известны все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка Лиги чемпионов, в результате которой стали известны пары 3-го квалификационного раунда.

Происшествия На концерте Metallica поймали находившегося в розыске россиянина На концерте Metallica в Москве задержали находившегося в розыске россиянина. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщает ТАСС.

Политика Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды.

Авто Названы самые угоняемые машины в РФ Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России за первые шесть месяцев этого года.

Происшествия В Великобритании чайка похитила чихуахуа Чайка унесла в клюве собаку по кличке Гизмо. Нападение произошло на глазах молодого человека хозяйки собаки.

Общество Минобороны РФ запустило сайт о Главном военно-морском параде Министерство обороны Российской Федерации запустило сайт, посвященный Главному военно-морскому параду в Санкт-Петербурге.

Происшествия В Санкт-Петербурге убили активистку Елену Григорьеву В Санкт-Петербурге в ночь на 21 июля убили активистку Елену Григорьеву.

Космос Индия запустила к Луне межпланетную станцию с луноходом Индия успешно запустила к Луне межпланетную автоматическую станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту.

Технологии Тестирование системы электронного голосования пройдет 23 июля Завершается прием заявок на участие в открытом тестировании системы дистанционного электронного голосования.

Происшествия Пятьсот российских туристов застряли в аэропорту Антальи Как стало известно ранее, авиакомпания Azur Air перенесла запланированный в понедельник ночью рейс из столичного аэропорта «Шереметьево» в Анталью по техническим причинам, его вылет на резервном самолете запланирован на 19:00 мск.

Армия и оружие ВСУ сорвали перемирие, обстреляв село в Донбассе Вооруженные силы Украины (ВСУ) сорвали перемирие в Донбассе, введенное с полуночи 21 июля, и обстреляли из стрелкового оружия село Новая Таврия на юге ДНР, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Политика Партия Зеленского может получить большинство в Верховной раде Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского уверенно побеждает на выборах в Верховную раду, и впервые в новейшей истории Украины у одной партии, скорее всего, будет большинство, позволяющее сформировать правительство.