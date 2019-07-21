Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованностиРИА Новости вчера в 12:30
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы". По его словам, проблема приведет ко "взрыву" через три года в экономике.
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с чего всё началось
М.Орешкин― Добрый день! А.Венедиктов― Во-первых, с днем рождения! М.Орешкин― Спасибо.Эхо Москвывчера в 23:58
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